DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Arda Kural Yıldız Asyalı yıllar sonra buluştu! Arda Kural Yıldız Asyalıyı dinlemeye gitti
Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart
Fransa: Avrupa'da kimsenin Rusya ile savaşa girme isteği yok
Dizel (mazot) zam mı geldi? Mazota zam gelecek mi? Mazota kaç TL artış yapılacak?
Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şüpheyle bakıyor
GSM şirketlerinden ''Ukrayna'' kararı
Bisikletçiler Bodrum'dan İstanbul'a uzanacak
Harkov nerede? Harkov şehri haritadaki yeri? Kharkov (Harkiv) hangi ülkede?
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Simpsonlar Rusya-Ukrayna savaşını 30 yıl önce bildi!
Putin'in Ukrayna saldırısı Rus basınında!
Çelebi, Memleket Partisi’nden istifa etti
Rusya'dan ''Türkiye'' açıklaması: Doğal gaz fiyatları artacak!
'Bu savaşın uygulayıcısı Putin ama azmettirici ABD ve İngiltere'
Halk TV sunucusu Gürsel: Rusya-Ukrayna krizine en iyi yanıt Türkiye’de iktidar değişikliğidir

Kiev’de siren sesleri!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuluyor.

2022-02-25 08:33:45

Kiev'de yerel saatle 07.05'ten itibaren 2 dakika boyunca sirenler çaldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra da art arda patlamalar yaşanmıştı. Ayrıca yerel saatle 06.17'de ve 06.42'den sonra da patlamalar gerçekleşmişti.

Yerel bir yetkiliden yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutların roket düşmesi sonucu hasar aldığı belirtilirken, 8 sivilin yaralandığı açıklanmıştı.

DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

Halk TV sunucusu Gürsel: Rusya-Ukrayna krizine en iyi yanıt Türkiye’de iktidar değişikliğidir

Halk TV sunucusu Gürsel: Rusya-Ukrayna krizine en iyi yanıt Türkiye’de iktidar değişikliğidir

Halk TV sunucusu Kadri Gürsel, Türkiye'nin 'yeni soğuk savaş'a verebileceği en stratejik tepkinin iktidar değişikliği olduğunu öne sürdü.
Putin'in yıllar önceki videosu sosyal medyada gündem oldu

Putin'in yıllar önceki videosu sosyal medyada gündem oldu

Putin’in Ukrayna’ya saldırı kararının ardından, yıllar önce çekilmiş bir videosu yeniden gündem oldu.
Rus saldırısının ilk kurbanı 17 yaşındaki gencin babası: Ruslara diyecek bir şeyim yok

Rus saldırısının ilk kurbanı 17 yaşındaki gencin babası: Ruslara diyecek bir şeyim yok

Ukrayna'nın Herson şehri Geniçesk (Cenişke) kasabası Semihatka köyünde Rus saldırısının ilk kurbanı 17 yaşındaki bir Kırım Tatar genç oldu. Gencin acılı babası, 'Ben Tatarca konuşurum, Ruslara diyecek bir şeyim yok! Bu (Rus) şeytanlardan Allah bizi saklasın!' dedi.
St. Petersburg'da Ruslar sokağa döküldü

St. Petersburg'da Ruslar sokağa döküldü

St. Petersburg şehrinde bir araya gelen savaş karşıtları slogan atarak Ukrayna saldırısının sonlandırılmasını istediler.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş