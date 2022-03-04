Kiev'de giden ve kalan... Son bakış!

Savaş yıkıcı yüzünü bir kez daha en masumlara gösterdi. Sirenlerin çaldığı ve patlama seslerinin yükseldiği başkent Kiev'den ayrılan sivillerin ana duraklarından biri de Lviv şehri oldu. Binlerce kişi Polonya'ya geçiş yapmak için şehre trenlerle geçiş yaparken, sevdiklerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların gözyaşları ve en acı vedası kameralara böyle yansıdı.