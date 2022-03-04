Kiev'de giden ve kalan... Son bakış!
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında devam ederken saldırılardan kaçan binlerce Ukraynalı, hem doğdukları büyüdükleri şehre hem de sevdiklerine gözyaşları içerisinde veda etti. Ukrayna'nın başkenti Kiev’den Lviv’e hareket eden trene binmeden önce şehri terk eden ve geride kalanların en acı vedası objektiflere böyle yansıdı.
Savaş yıkıcı yüzünü bir kez daha en masumlara gösterdi. Sirenlerin çaldığı ve patlama seslerinin yükseldiği başkent Kiev'den ayrılan sivillerin ana duraklarından biri de Lviv şehri oldu. Binlerce kişi Polonya'ya geçiş yapmak için şehre trenlerle geçiş yaparken, sevdiklerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların gözyaşları ve en acı vedası kameralara böyle yansıdı.
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Ajanslar tarafından dün servis edilen fotoğraflarda, genç ve yaşlı saldırılardan kaçan birçok kişinin tren istasyonlarına akın ettiği görülüyor.
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Ayakta durmakta zorlanan yaşlılara ise gençlerin yardım ettiği görüldü.
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Binlerce kişi tren camlarından gözyaşları içerisinde sevdiklerine veda etmek zorunda kaldı.
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Savaşın karanlık yüzünü gösteren o anlar objektiflere yansıdı.
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Rusya'nın işgalinin ardından on binlerce Ukraynalı memleketlerinden kaçarak komşu ülkelere sığınmaya çalışıyor. Savaşın ne olduğunu bilmeyen masum çocuklar da bilinmezliğe doğru yolculuk ediyor.
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57 yaşındaki Natalia, Kiev'de bir tren istasyonunda kızı ve torununa veda ederken gözyaşlarına boğuldu.
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38 yaşındaki Tanya da çocuğuna gözyaşları içinde sarıldı....
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10 MİLYONA YAKIN SIĞINMACI
Birleşmiş Milletler (BM) Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'dan 10 milyona yakın daha sığınmacı beklediğini açıkladı.
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İkinci Ukrayna-Rusya müzakerelerinde, sivillerin tahliyesi için insani koridor oluşturma kararı alındı.
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Ukrayna'dan ayrılan sığınmacılardan yarısından fazlasının batıya, Polonya'ya gittiği bildirildi. Kaynak: AFP-AP
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