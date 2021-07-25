Kibarca beslenen yavru bir tavşan
Yavru tavşanın beslenme anındaki kibarlığı sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Yavru tavşanın beslenme anındaki kibarlığı sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Kuyumcuyu dolandırmak isteyen kişiyi aksiyon filmi tadında yakalayan motorlu kurye
İstanbul'da yaşanan olayda, kuyumcuya sahte altın vermeye çalışan kişi kaçarken motosikletli kuryeden uçan tekme yedi. Kuyumcunun altının sahte olduğunu anlaması ile kaçmaya çalışan kişiyi yakalayan kuryenin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.