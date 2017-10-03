Kestiği ağacın altında can verdi

03.10.2017 19:12:44

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Denizli'nin Çameli ilçesinde, kestiği çam ağacının altında kalan 56 yaşındaki çiftçi Yüksel Yıldırım hayatını kaybetti.Olay, saat 14.30 sularında Çameli ilçesi Cevizli Mahallesi Yurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Cevizli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yüksel Yıldırım, komşunun tarlasındaki çamı kesmeye çalıştı. Yıldırım, kestiği ağacın altında kaldı. Olayı gören komşusu 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacın altında kalan Yıldırım'ın cesedini çıkardı. Daha sonra jandarma ekipleri inceleme yaptı. İncelemenin ardından Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çameli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.