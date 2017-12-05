Kerkük'teki gelişmeler

05.12.2017 13:36:59

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) milletvekili Muhammed Osman, Kerkük'te idari anlamda eksiklik yaşandığını belirterek, İl Meclis Başkanı'nın bir an önce seçilmesi çağrısında bulundu.

Irak meclisinin Kerkük bürosunda basın toplantısı düzenleyen KYB milletvekili Osman, Kerkük İl Meclisi oturumlarının yaklaşık 2 aydır yapılmadığını hatırlattı. Kentte idari anlamda eksiklik olduğunu dile getiren Osman, İl Meclisi üyelerinin bir an önce toplanarak, Meclis Başkanı'nı seçmesi gerektiğini vurguladı.

Osman, Kerkük'ün yabancı ülke askerleri ya da anayasal güçler dışında başka bir kesim tarafından kontrol edilmediğini de belirterek, şunları söyledi:

"Irak Terörle Mücadele Polis güçleri Kerkük'ü 16 Ekim'de anayasal çerçevede kontrol etti. Kerkük'te sağlanan istikrar, tüm taraflar arasında uyum ve anlaşmalarla daha da güçlenecektir. Kentteki tüm etnik ve mezhepsel grupların siyasi uyum içinde olmaları kentin geleceğini de olumlu etkileyecektir."

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.



