Kerbela'yı anma törenini 'dans gösterisi' sanıp katıldı
Hazreti Peygamber’in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela’da katledilmesinin yıl dönümü münasebetiyle şiiler tarafından (Erbain) törenleri düzenlenirken, Avustralya’daki törenlerde yaşanan ilginç anlar cep telefonu kameralarına takıldı. “Erbain” törenleri adı verilen anma etkinlikleri dolayısıyla Avustralya’daki şiiler bir araya gelirken, alandaki kalabalığa Avustralyalı bir genç kız da katıldı. Törendeki ritüelleri 'dans gösterisi' sandığı anlaşılan genç kızın hareketleri sosyal medyada komik karşılandı. Görüntülerde alanda bulunanların genç kızı uyardığı görülüyor