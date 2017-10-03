Kenya'da 26 kişi sıtmadan öldü

03.10.2017 21:34:37

Kenya'da son günlerde yayılan sıtma virüsü nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiği, bin 300'den fazla kişiye ise sıtma teşhisi konulduğu belirtildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, sıtma nedeniyle son bir haftada Baringo eyaletinde 9, Marshabit eyaletinde ise 17 kişi öldü.

Baringo eyaletindeki Kapau köyünün muhtarı Sadaam Kalale, son günlerde onlarca köyde sivrisineklerin de etkisiyle sıtma vakalarının arttığını ifade etti.

Marshabit eyaleti Sağlık Müdürü Adano Koch ise yağışlar nedeniyle sıtma virüsünün yayıldığını belirterek geçen hafta sadece Marshabit eyaletinde sıtmaya yakalanan 17 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

300'DEN FAZLA KİŞİYE SITMA TEŞHİSİ KONDU

Eyalette son bir hafta içerisinde ise bin 300'den fazla kişiye sıtma teşhisinin konulduğunu kaydeden Koch, Laisamis ve North Horr kasabalarına sağlık görevlilerinin gönderildiğini, durumun kontrol alınmaya çalışıldığını aktardı.

Öte yandan Kenya Kızıl Haç yetkililerinin sıtma salgınının görüldüğü yerlerde yaşayan köylülere sivrisineklerden korunabilmeleri için binin üzerinde cibinlik dağıttığı öğrenildi.

TIBBİ İMKANLAR YETERSİZ

Kenya'da daha çok köylerde etkili olan sıtma hastalığına yakalananlar, erken tedavi edilemediği ve ilaç alamadığı için hayatını kaybediyor.

Kenya Ulusal Sıtma Programı 2014 verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 70'inden fazlası sıtma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 2015 yılında, 20 binden fazla kişi sıtma sebebiyle yaşamını yitirdi.