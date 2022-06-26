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Kentin askeri yönetimi duyurdu: Severodonetsk tamamen Ruslara geçti!

Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk kenti, aylarca süren zorlu ve kanlı çatışmaların ardından tamamen Rus kontrolü altına girdi.

Kentin askeri yönetimi duyurdu: Severodonetsk tamamen Ruslara geçti!
26.06.2022 14:34:05
Kentin askeri yönetimi duyurdu: Severodonetsk tamamen Ruslara geçti!
CNN International'ın haberine göre; bölgenin askeri yönetim şefi Oleksandr Striuk, "Ruslar bir komutan atadı. Ancak şehir o kadar harap oldu ki, insanların bu durumla baş etmesi zor olacak" dedi.
 
 
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Kentin askeri yönetimi duyurdu: Severodonetsk tamamen Ruslara geçti!
Bölgesel askeri yetkililer, Severodonetsk'teki son birliklere, mevzileri savunmaya devam etmenin imkansız olmasından dolayı bölgeden ayrılma emrinin verildiğini söyledi.
 
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Kentin askeri yönetimi duyurdu: Severodonetsk tamamen Ruslara geçti!
Severodonetsk, bölgedeki son büyük Ukrayna kalelerinden biriydi.
 
 
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Kentin askeri yönetimi duyurdu: Severodonetsk tamamen Ruslara geçti!
Doğu Ukrayna'daki üst düzey bir askeri komutan olan Serhiy Hayday, ordunun tahliye kararı aldığını çünkü "tahkim edilmemiş bölgelerdeki ölü sayısının her gün artabileceğini" söyledi. Kaynak: CNN International
 
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Kentin askeri yönetimi duyurdu: Severodonetsk tamamen Ruslara geçti!
5
Kentin askeri yönetimi duyurdu: Severodonetsk tamamen Ruslara geçti!
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