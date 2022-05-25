Kene en çok bu yolla yayılıyor

Yaklaşan Kurban Bayramı'nın da virüs taşıyan kenelerin farklı bölgelere yayılımını artıracağını belirten Veteriner Ogün Öztürk; "Kenelerin yayılımında en çok etkili olan olaylardan biri de Kurban Bayramı öncesi yaşanan kurbanlık transferleridir. İneğe yada koyuna yapışan kene, kurbanlığın satılmak için başka illere götürülmesiyle o bölgeye taşınıyor. Bu yüzden besicilerimiz çok dikkatli olmalı. Hayvanlara bit pire ve kene gibi dış parazitlerden kurtulmaları için yapılan iğneler var. Bu iğneleri şimdilerde yapmaları lazım. Bu iğnenin yapılmasıyla hayvanını vücudunda tek bir kene bile kalmıyor. Ancak yapılan iğnedeki etken madde bir ay kadar havanların kanın ve sütünde kalıntı bırakır. Bunun için Kurban Bayramından 1 ay önce bu iğnenin yapılması durdurulmalıdır" dedi.