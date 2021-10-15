Kendini düşünmek ile bencillik arasındaki farklar

Ben her zaman insanın içinde kendisini iki kişi olarak hayal etmesini öneririm; biri çalışan benlik, diğeri patron taraf. Çalışan tarafın, zorlu dünya koşullarında hayatta kalmaya çalışırken, başının üstünde bir çatı olsun diye durmadan didinirken, patron benlik senin bu tarafını durmadan eleştirip bir de diğer insanlara kendini kanıtlaman gerektiğini iddia edebilir. Ben çalışan benliğimize bu zorlu koşullarda mücadele ettiği için çok özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Onu takdir etmeli, ödüllendirmeli ve dinlendirmeliyiz. Bu bencillik değil, kendi ruh sağlığını korumaktır. Ancak sen bu yoldayken diğer insanlar tarafından bencil olmakla suçlanabilirsin. Hiç endişe etme, bencil insanların en sık kullandığı taktiklerden biri istediklerine ulaşamayınca diğer insanları bencillikle suçlamaktır. Kaynak: Milliyet