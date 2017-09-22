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Kendi dişini kendi çekti!
Rustam Yakhyaev isimli Rus doktor kendi dişini kendi çekti, işte o anlar...
Kendi dişini kendi çekti!
Rustam Yakhyaev isimli Rus doktor kendi dişini kendi çekti, işte o anlar...
CHP'li belediye başkanından kadın meclis üyesine saygısız tavır
Çanakkale Belediye Meclisi toplantısında, AK Partili Belediye Meclisi üyesi Av. Tülay Ömercioğlu'nun, CHP'nin İsmetpaşa Mahallesi delege seçimlerinde geçersiz ve imzasız oy kullanılmasını dile getirdiği sırada CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın sert ve terbiye sınırlarını zorlayan tavırlarına maruz kaldı. Ardından mikrofonu da kesilen Ömercioğlu ve beraberindeki AK Partili üyeler salonu terk etti.
Kral Moskova'da 'merdivene' takıldı
Moskova'yı ziyaret eden Suudi Arabistan Kralı Selman, indiği havalimanında yürüyen merdivenin bozulması nedeniyle uçaktan inmekte zorlandı. Selman, merdivenin bozulması nedeniyle uçaktan yürüyerek inmek zorunda kaldı.
Lise öğrencilerinin bıçaklı kavgası kamerada
Beylikdüzü'nde liseli öğrenciler ve dışarıda bekleyen gençlerin karıştığı bıçaklı kavgada ikisi öğrenci üç kişi yaralandı. Öğrencilerin birbirine acımasızca bıçakla saldırdığı ve yaraladığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
7 liraya 100 kilometre gidiyor, 500 kilo da yük taşıyor
Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yaz danışmanlığında 'BOZOK' ismini verdikleri yük taşıyabilme özelliğine sahip elektrik enerjisiyle çalışan araç üretti.
Etek giydirip kendi kendini vurdurdular
A.Ç’nin adamı olduğu ileri sürülen bir şahsın, etek giydirilip kendi kendini vurmasının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Ok gibi ön cama saplandı
Çin’de otoyolda yaşanan görünmez kaza kameraya işte böyle yansıdı.
Cudi Dağı'ndaki teröristler, havadan ve karadan ateş altına alındı
Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, 1 yüzbaşıyla 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başladı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonda, sıcak temas sağlandı. Operasyona ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerde, Cudi Dağı eteklerinde tespit edilen teröristlerin havadan ve karadan ateş altına alınması yer aldı.
Düşen motorcu otobüsün altında ezilerek can verdi
Rusya'da karşı şeritten gelen otobüsün altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Motosikletlilerin üzerine süren şoföre polisten ders
Yolda motosikletlilere önce korna çalan ardından da üzerine süren şoför, polisi kendisinin haklı olduğuna ikna etmeye çalıştı. Polisin ise şoföre motosikletlilerin canını tehlikeye atmaması gerektiğini anlattığı anlar kamerada...
Bahçeli'nin sözleri ODTÜ'lü Prof'u rahatsız etti
MHP Lideri'nin açıklamalarına anlam veremediğini söyleyen Hüseyin Bağcı, yaşanacakların dünyaya anlatılamayacağını ifade etti.
Şişli'de otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldular
Şişli'de kaldırımda yürüdüğü esnada bir anda koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çifte seyir halinde olan belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan ve otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtulan çift hafif şekilde yaralandı.
Büfeye giren otomobil kadını eziyordu!
Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki büfeye girdi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilin büfeye girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bir paket sigara için ikinci kattan atladı!
Arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucunda bir paket sigara karşılığında ikinci kattan atlayan genç ayağını kırdı.
İstanbul'da otobüse yetişmeye çalışan adamın azmi
İstanbul Okmeydanı'nda kaçırdığı otobüsün peşinden koşan vatandaşın azmi kameraya yansıdı. Tehlikeye aldırış etmeden metrelerce koşan vatandaş en sonunda otobüse yetişti.
16'lık oyuncudan muhteşem aşırtma
Feyenoord'un 16 yaşındaki golcüsü Toshio Lake, U17 Takımı ile oynadığı maçta güzel bir gole imza attı.
TIR'ın kör noktasına girerseniz başınıza bu gelebilir!
TEM Otoyolu Avcılar'da bir araç kullanıcısı, yolda seyreden bir tırın kör noktasından geçerek şerit değiştirmek isteyince kaza meydana geldi. Yaşanan o anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Trump, kasırga mağdurlarına basket atar gibi yardım dağıttı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Porto Riko'daki kasırga mağdurları için hazırlanan yardım malzemelerini basket atar gibi fırlatması tepki çekti.
Trump'ın bu davranışı büyük tepki çekti
Porto Riko'daki kasırganın ardından bölgeye ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın, kasırga mağdurlarına kağıt havlu dağıtma şekli sosyal medyada büyük tepki topladı.
Heyelandan zarar gören evlerine pencereden girip çıkıyorlar
Rize’nin Pazar ilçesinde Kantar ailesi evlerinin kapısına yamaçtan kopan toprak parçalarının kapatması ve evin girişinin yağmur sularıyla dolması nedeniyle evlerine pencereden girip çıkmak zorunda kalıyorlar.
İstanbul Bahçeşehir’de otobüs devrildi!
TEM Ispartakule mevkii Mahmutbey yönünde çift katlı bir belediye otobüsü gişelere çarpıp yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Otoyolda kamyonun ön lastiği patlarsa ne olur?
Rusya'da seyir halinde ön lastiği patlayan kamyon feci bir kazaya sebep oldu. Şerit değiştirirken lastiği patlayan araç bariyerleri geçerek karşı şeride geçti. Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye böyle görüntülendi.
MHP grubundaki o anlar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Barzani'nin referandumu sonrasında sınırların bozulması halinde Musul ve Kerkük'e girileceğini söyledi.
F-16'nın -40 derecede muhteşem kalkış anı
Savaş uçağı F-16'nın Norveç'te bir havaüssündeki muhteşem kalkış anı böyle görüntülendi.
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