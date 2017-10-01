Kenan Sofuoğlu Türkiye'ye getirildi

01.10.2017 14:33:12

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Fransa'da düzenlenen Supersport 2017 sezonunun 8. yarışında kaza yaparak hastaneye kaldırılan Milli Motorcu Kenan Sofuoğlu, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.Kenan Sofuoğlu, dün Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki 4 bin 411 metrelik Nevers Magny-Cours pistinde düzenlenen Supersport 2017 sezonunun 8. yarışında kaza yapmıştı. Hastaneye kaldırılan Sofuoğlu'nun bel ve kalçasında üç tane kırık oluştuğu tespit edilmişti. Bunun üzerine Sofuoğlu tedavi edilmek üzere ambulans uçakla bugün Türkiye'ye getirildi. Sofuoğlu, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Milli motorcu hastanede eşi Julia Sofuoğlu, annesi Nuray Sofuoğlu, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. İsmail Cinel, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve yakınları tarafından karşılandı. Hastane yönetiminin Kenan Sofuoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili ilerleyen zamanda açıklama yapması bekleniyor.(Mustafa Esen / İHA)