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Kemal Kılıçdaroğlu: Toplu iğne ucu kadar suçu yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Açıkça söylüyorum, Enis Berberoğlu'nun toplu iğne ucu kadar suçu yok. Suç unsuru da yok, dosyasında da yok. Ama ömür boyu hapse mahkum edildi, sonra 25 yıl ağır cezaya mahkum edildi' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Toplu iğne ucu kadar suçu yok
03.10.2017 17:55:49


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, 13 Temmuz 2015'te Haziran seçimlerinden sonra Ahmet Davutoğlu'nun koalisyon için CHP'ye geldiği zaman Davutoğlu'na Türkiye'nin 5 temel sorunundan bahsettiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 5 temel sorununun demokrasi, ekonomi, eğitim, toplumsal barışı sağlama ve dış politika alanlarında olduğunu söyledi.

"ENİS BERBEROĞLU'NUN TOPLU İĞNE UCU KADAR SUÇU YOK"

Hapishanelerin tıka basa dolu olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bizim bir milletvekilimiz var. Onurlu bir milletvekilimiz var Sayın Enis Berberoğlu. Onu buradan saygıyla selamlıyorum. Açıkça söylüyorum, Enis Berberoğlu'nun toplu iğne ucu kadar suçu yok. Suç unsuru da yok, dosyasında da yok. Ama ömür boyu hapse mahkum edildi sonra 25 yıl ağır cezaya mahkum edildi. Kararı veren hakim hakim değildir, dava dosyasını hazırlayan savcısı da savcı değil. Gün gelecek Enis Bey onuruyla dışarı çıkacak ama onu mahkum edenleri tarih unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin üyelerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Saygıdeğer üyeler, daha önce verdiğiniz kararlar var. Verilen kararın arkasında durmak içtihat yaratmaktır. Enis Berberoğlu olayında alt mahkeme üst mahkemeye açıkça meydan okumuştur. Senin kararını tanımıyorum demiştir. Ben Enis Berberoğlu'nu hapse atarım AYM'yi de takmam demiştir. Bu gücü siyasi otoriteden alıyor. Siyasi otoriteye karşı yargının sesini güçlü çıkaracak olan ise AYM'dir. Siz görevinizi yapmak, hukuku sağlamak zorundasınız. Bekleyelim, bakalım zaman ne gösterecek dersiniz geciken adalet en büyük adaletsizliktir" şeklinde konuştu.

Gayrimeşru anayasa değişikliğinin olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Yüksek Seçim Kurulu içine yerleştirilen bir grup çeteyle gayri meşru anayasa değişikliği geçti. Bunu kabul etmiyoruz. Her darbeci kendi darbe hukukunu hazırlar. 60-70-80'e bakın kendi hukuklarını hazırlamışlardır. Bunlarda kendi hukuklarını hazırlıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"SİZİ KİM ADAM YERİNE KOYMADI?"

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Seçimle gelenler seçimle gider. Demokrasilerde kural budur. Seçimle gelen seçimle gitmiyorsa, istifa ettiriliyorsa istifa eden kişi kendi seçmenine hesap vermek zorundadır. Gerekçelerini halkına anlatmak zorundadır. Sayın Kadir Topbaş istifa etti. Kadir Topbaş'a sordular; 'Yorulduğunuz için mi istifa ettiniz?' 'Hayır yorulmadım' diyor. Niçin istifa ettiniz? Beni adam yerine koymadılar diyor. Şimdi ben Sayın Kadir Topbaş'a gayet iyi niyetle soruyorum, sizi kim adam yerine koymadı? Sizi adam yerine koymayan kim ben buna isyan ediyorum sen bunu sinene çekiyorsun. Bugün başka büyükşehir belediye başkanları için aynı şey konuşuluyor. İstifa edecek mi etmeyecek mi? İstifa edenler suçludur. Ama istifa etmeyip direnen 'beni halk seçti istifa ettiremezsiniz' diyenlere de saygı duyarım. Niçin istifa ediyorlar? İki nedeni olmalı. Bir yolsuzluk vardır. İki FETÖ örgütünün üyesidirler. İstifa edenlerin yakasında iki tane rozet vardır; bir tarafında yolsuzluk, diğer tarafında Bylock. Eğer istifa ediyorlarsa gerekçe budur. İstifa etmeleri bu olayı kapatmaya yeter mi? Suçu gizlemek ayrı bir suçtur. Sanıyorlar ki kurtulacağız, gün gelecek hesabını verecekler. Gücümü Ankara halkından, İstanbul'dan, Balıkesir'den, Bursa'dan aldım niye istifa edeyim? İstifaya zorlamak demokrasiye aykırıdır. Varsa bir şey çıkar mahkemede hesabını verir."


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