Kemal Kılıçdaroğlu: Hani ekonomi uçuyordu

04.10.2017 08:54:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grubunda yaptığı konuşmada, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Esi Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun geldiğinde ikinci sorun alanı olarak “Ülkenin ekonomisi bozluyor. Yapısal reformlara ihtiyaç var” dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, bugün gelinen noktada 100 gençten 27'sinin hem okula gitmediğini hem de çalışmadığını söyledi. “Hani ekonomi uçuyordu?” sorusunu soran Kılıçdaroğlu, “Enflasyon almış başını gidiyor. Vatandaş borç batağında. Vatandaşın 382 milyar lira tüketici kredisi borcu var bankalara. Kredi kartı borcu 86 milyar lira. Toplam 469 milyar lira. 2002'ye göre 71 kat artmış. Emeklinin, memurun maaşı 71 kat arttı mı? Vatandaşın borcu niye artıyor? İcralık borçlar 2002'de 278 milyon liraydı, Eylül 2017'de rakam 18 milyara çıktı. Her iki vatandaştan birisi icralık, bu mudur ekonomi?” diye sordu. Devletin geçen yıl 451 milyar lirayı tahsil edemediğini, bunun 2017 bütçesinin yüzde 67'sine denk geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, buna karşılık devletin de 848 milyar lira borcu bulunduğunu sözlerine ekledi.

KHK İLE FAİZİ DÜŞÜR

“Faizler çok yüksek, faize karşıyız” denildiğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Faize karşıysan indir, hükümet değil misin? Bu da doğru değil. Tamamen faiz lobisine çalışan bir hükümet. 15 yılda sadece yabancılara, Londra'daki bir avuç faiz lobisine ödenen miktar 142 milyar dolar. Sonra da vatandaşa dönüp, ‘Biz de faizler çok yüksek' diyeceksin. Faize karşıysan çıkar bir KHK faizi düşür.”