Kelem dolması nasıl yapılır? MasterChef kelem dolması tarifi

Kelem dolması veya lahana sarması, Kütahya yöresi ile beraber pek çok şehirde yapılan sevilen bir dolma çeşididir. TV8'de MasterChef Türkiye’de günün menüsünde yer alan kelem dolmasının tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. Peki Kelem dolması nasıl yapılır? MasterChef kelem dolması tarifi ve malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...