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Kedi ile köpeğin sevimli dostluğu

Kedi ile köpeğin sevimli dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor

2021-06-20 02:30:15
İsrail polisi bir Filistinliyi dipçikle darp ederken görüntülendi

İsrail polisi bir Filistinliyi dipçikle darp ederken görüntülendi

İşgal altındaki Filistin topraklarında Filistinlilere yönelik günlük rastlanan bir saldırı daha gerçekleşti. Polis noktasında bulunan bir Filistinli İsrail polis ekibi tarafından kameralar önünde dipçikle darp edilirken görüntülendi
'En uzun süredir koronavirüs hastası' olan adam tedaviyi kabul etmedi öldü

'En uzun süredir koronavirüs hastası' olan adam tedaviyi kabul etmedi öldü

31 Mart 2020'de İngiltere'nin Leeds kentindeki St James's Hastanesi'ne kaldırılan ve İngiltere'nin 'en uzun süredir acı çeken koronavirüs hastası' 49 yaşındaki Jason Kelk, 14 aydan fazla bir süredir hastalıkla mücadele ettikten sonra tedavisinin sonlandırılmasını talep ederek trajik bir şekilde öldü.
Giresun’da ineklere karşı, tepki çeken muamele

Giresun’da ineklere karşı, tepki çeken muamele

Giresun’da fındık yapraklarını yememeleri için ineklerin boyunlarının iple ön ayaklarına bağlanması sosyal medyada büyük tepki çekti.
İsrail güçleri düğüne baskın düzenledi

İsrail güçleri düğüne baskın düzenledi

İsrail güçleri, Deyr el Esad kasabasında bir düğüne baskın düzenledi, çok sayıda Filistinli yaralandı.Filistinliler ise İsrail polisinin araçlarını yakarak karşılık verdi.
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