Kedi güzeli 'Kartopu' ilgi çekiyor

04.10.2017 16:52:07

"8. Van Turizm ve Seyahat Fuarı" kapsamında düzenlenen kedi güzellik yarışmasında birinci seçilen Van kedisi "Kartopu", yerli ve yabancı turistlerin ilgisi çekiyor.

İpeksi beyaz tüyü, duygusallığı, kehribar sarısı ve mavi gözleriyle türlerinden ayrılan Van kedisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinin başarılı çalışmaları sayesinde her geçen gün daha fazla tanınır hale geldi.

Merkez tarafından özellikle yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda yapılan tanıtımla ve her yıl düzenlenen Van kedisi güzellik yarışmasıyla çok sayıda yerli ve yabancı turistin kente gelmesi sağlanıyor.

Dünya genelinde birçok belgesel ve haberlere de konu olan Van kedileri, bu yıl 8'incisi düzenlenen "Van Turizm ve Seyahat Fuarı"nda da birinci olabilmek için yarıştı.

Yarışmada saflığı, tüyleri ve göz renkleriyle 7 rakibini geride bırakan "Kartopu" isimli Van kedisi, şimdilerde merkezi ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor.

-"Güzellerden en güzelini seçiyoruz"

Merkezin Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van kedisi neslinin ıslahı için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Doğumları bütün yıla yaymak ve seleksiyon (neslin saflaştırılması) için yapılan çalışmaların her geçen gün bir üst aşamaya çıktığını vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Biz Van kedisinin tanıtımı ve farkındalık yaratmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Türkiye'nin her tarafında katıldığımız fuarlarda en çok dikkat çeken stant oluyoruz. Son 8. Van Turizm ve Seyahat Fuarı'nda da Van kedisi güzellik yarışması düzenledik. Biz hiçbir Van kedisinin çirkin olduğuna inanmıyoruz ama güzellerden en güzelini seçiyoruz."

Kaya, yarışmanın amacının farkındalık oluşturmak, hayvan sahiplerini motive etmek ve "Her Aileye Bir Hayvan" kampanyasının devamını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Yarışmaya katılan kedilerin tüyünden temizliğine, sahibine itaatinden davranışlarına, gözlerinin renginden kuyruğuna kadar birçok değerlendirmeye tabi tutulduğunu anlatan Kaya, "Kartopu"nun yarışmada 94 puan alarak birinci olduğunu belirtti.

Doğumları bütün bir yıla yaymak amacıyla yürütülen çalışmalara değinen Kaya, şu anda Van Kedievi'nde 1,5-2 aylık 55 yavru bulunduğunu belirterek, "Biz bu sene üç parti şeklinde, her seferinde en az 50-60 yavru elde ederek başarı elde ettik." dedi.