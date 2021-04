KDV beyannamesi son gün ne zaman? Covid-19 salgını nedeniyle binlerce kişi sosyal medyada beyannamelerin ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Son yaşanan gelişmeler üzerine bazı beyannamelerin süresi uzatıldı. Katma değer vergisi (KDV), damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. Peki katma değer vergisi beyannamesi son gün ne zaman? KDV beyanname süresi ne zamana uzatıldı? Damga vergisi beyannamesi ne zamana uzatıldı. muhtasar ve prim hizmet beyanname son gün ne zaman?

KDV beyannamesi son gün ne zaman? Covid-19 salgını nedeniyle binlerce kişi sosyal medyada beyannamelerin ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Son yaşanan gelişmeler üzerine bazı beyannamelerin süresi uzatıldı. Katma değer vergisi (KDV), damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. Peki katma değer vergisi beyannamesi son gün ne zaman? KDV beyanname süresi ne zamana uzatıldı? Damga vergisi beyannamesi ne zamana uzatıldı. muhtasar ve prim hizmet beyanname son gün ne zaman?

Binlerce şirketi ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Bazı beyannamelerin son günü değişti yani bazı beyannamelerin ödeme süresi uzatıldı. Açıklamayı Gelir İdaresi Başkanlığı yaptı. Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusunda katma değer vergisi (KDV), damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatıldığını açıkladı. Peki KDV beyannamesi son gün ne zaman? KDV beyanname süresi ne zamana uzatıldı? Belritilen beyananamelerin son tarihi 28 Nisan Çarşamba günü sonu olarak açıklandı.

2021 Nisan KDV beyanname süresi ne zamana uzatıldı?

2021 Nisan KDV beyanname süresi 28 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar uzattı.

021/Mart dönemine ilişkin Form Ba ve Form Bs bildirimleri 7 Mayıs sonuna kadar uzatıldı

30 Nisan günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 7 Mayıs Cuma sonuna kadar uzatıldı

30 Nisan günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 7 Mayıs Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır."

Twitter'da binlerce kişi beyananmelerin ertelenmesini istemişti

Twitter'da binlerce kişi #beyannamelerertelensin etiketi ile beyannamelerin ertelenmesi talebini dile getirdi. Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrası Mali müşavirler ve meslek elemanları beyanname sürelerinin ertelenmesi taleplerini dile getirdi. Peki beyannameler ertelendi mi? 2021 beyanname süresi uzatılacak mı? Beyanname sürelerinin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Vergi dairesi çalışma saati

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, 17.00'ye (duruma göre 17.30) kadar sürüyor.

Vergi dairesi hafta sonu açık mı?

Devlet daireleri oldukları için hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır. Ama bazen yoğunluk durumuna göre hafta sonu da vegi daireleri hizmet vermektedir.

2021 Yılı Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri ​ Beyanname Türü Verilme Süresi Son Ödeme Günü Yıllık Kurumlar Vergisi Nisan ayının son günü Nisan ayının son günü Yıllık Gelir Vergisi Mart ayının son günü Mart ayının son günü Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul) Şubat ayının son günü Şubat ayının son günü Geçici Vergi (3 aylık dönemi izleyen 2 nci ayın 17 nci günü akşamı) (3 aylık dönemi izleyen 2 nci ayın 17 nci günü akşamı) 1.Dönem 17 Mayıs 1.Dönem 17 Mayıs 2.Dönem 17 Ağustos 2.Dönem 17 Ağustos 3.Dönem 17 Kasım 3.Dönem 17 Kasım 4.Dönem 17 Şubat 4.Dönem 17 Şubat Katma Değer Vergisi İzleyen ayın 26'sı Beyanname verilen ayın 26'sı Aylık Muhtasar İzleyen ayın 26'sı Beyanname verilen ayın 26'sı Üç Aylık Muhtasar 3 aylık dönemi izleyen ayın 26 ncı günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26'sı 1. Dönem 26 Nisan, 2. Dönem 26 Temmuz, 3. Dönem 26 Ekim, 4. Dönem 26 Ocak GVK Geçici 67 nci maddeye göre verilecek beyanname İzleyen ayın 26'sı Beyanname verilen ayın 26'sı KV Kanunu 15 ve 30 uncu maddeler ile ilgili muhtasar İzleyen ayın 26'sı Beyanname verilen ayın 26'sı Damga Vergisi İzleyen ayın 26'sı Beyanname verilen ayın 26'sı Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV) İzleyen ayın 15'i Beyanname verme süresi içinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) I Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25'i ikinci 15 gün için ertesi ayın 10'u Beyanname verme süresi içinde ödenir II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi olmayan mallar ile III ve IV sayılı listedeki malların teslimini izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir. -Ölüm Türkiye'de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde, -Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde, -Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde, verilir. İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; -Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilir. Emlak Vergisi Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. 1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, Ancak, vergi değerini tadil eden durumların bulunması halinde (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve taksimi vs.) değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ise olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir. 2. Taksit Kasım ayı içinde ödenir. Motorlu Taşıtlar Vergisi Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır. 1.Taksit Ocak ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir. İlan ve Reklam Vergisi Beyanname; İlan ve reklam vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler. -İlan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan ve reklam işi yapılmadan önce mükellef tarafından, -İlan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak yapanlar tarafından yapılması halinde ise ilan ve reklam işini yapanlarca ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar, ilgili belediyeye verilir. Çevre Temizlik Vergisi İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. 1.Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 2.Taksit Kasım ayı içinde, ödenir İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 30 gün içinde ilgili belediyeye bildirim verilir.

