Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan işletmeleri sevindiren bir gelişme yaşandı. KÇÖ bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ)'nün uzatıldığını açıkladı. Peki KÇÖ ne zamana kadar uzatıldı? Kısa Çalışma Ödeneği hangi sektörler için uzatıldı? Daha önce yapılan açıklamalarda Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart'ta sona ereceği duyurulmuştu. Yeni açıklama ile KÇÖ uzatıldı. Peki Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitiyor?

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Peki KÇÖ bitti mi? KÇÖ'nün uzatıldığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Kısa Çalışma Ödeneği'nin bir süre daha uzatıldığını duyurdu. Haberi alan işçiler ve iş verenler de KÇÖ ne zamana kadar uzatıldı? Kısa Çalışma Ödeneği hangi sektörler için uzatıldı? gibi soruları sormaya başladı. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

KÇÖ ne zamana kadar uzatıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı flaş bir açıklama ile 31 Mart'ta bittiği açıklanan Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatıldığını duyurdu. Gelişmelerden haberi olan vatandaşlar da KÇÖ ne zamana kadar uzatıldı diye sormaya başladı. İşte KÇÖ'nün uzatıldığı tarih; Yapılan yeni açıklama ile Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) Nisan, mayıs, haziran aylarında da uygulanacak.

Kısa Çalışma Ödeneği hangi sektörler için uzatıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KÇÖ uzatımı birçok sektör için geçerli. Açıklamada "Kısa Çalışma Ödeneği tüm sektörleri kapsayacak" denildi.

Turizm sektörüne KDV indirimi devam edecek mi?

Turizm sektörü içinde sevindiren açıklamalar geldi. Açıklamada turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

KÇÖ 31 Mart'ta sona ermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneğinin mart ayıyla birlikte sona ereceğini duyurmuştu. Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlenmişti. Erdoğan açıklamasında 'Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız Kısa Çalışma Ödeneği uygulamaysını mart sonunda bitiriyoruz.' demişti. Ancak yapılan yeni ve güncel açıklamaya göre KÇÖ uzatıldı.

Gıda sektörüne 1500 lira destek veriliyordu

Çalışanlara bir senedir verilen Kısa Çalışma Ödeneği Mart ayında sona ererken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek açıklaması geldi. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede alınan ekonomik tedbirler kapsamında, "Sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primlerini üstlenecek, kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" dedi.

Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ nedir?

30.04.2011 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik, ödeneğin yasal dayanağıdır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu baz alınarak hazırlanan yönetmeliğe göre, sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, ekonomik kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması, işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi söz konusudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.