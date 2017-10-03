Kazdağları'nın güzelliklerini keşfedin

03.10.2017 14:17:56

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Kazdağları'nın farklı ve gizli güzelliklerini keşfetmek isteyenler, kanyon yürüyüşleri ile doğanın güzelliklerini farklı açılardan görüyorlar.Doğa yürüyüşü, yüzme, kaya tırmanışı gibi bir çok sporun yer aldığı ve adına Kanyonik denilen spor ile Kazdağları'nın farklı güzelliklerini görmek isteyenler bölgeyi tercih ediyor. Kazdağları, Şahin Deresi, Mıhlı Çayı, Vallah Deresi ve Ayı Deresi gibi kanyonları ile Kanyonik sporu ile uğraşanların büyük ilgisini çekiyor. Farklı zorluklardaki parkurlarda sporcular özel kıyafetleri ve ekipmanları ile zaman zaman akıntılara karşı yüzerken, zaman zaman da dik kayalara veya şelalelere tırmanmak zorunda kalıyorlar.Keşif yolcuları grubundan Mustafa Şıvka, "Kazdağları'nın keşfedilmemiş güzelliklerini görme imkanı buluyoruz. Yüzme, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı gibi bir çok sporu bir arada yapma imkanı buluyoruz. Güvenlik bizim için birinci öncelik. Bunun için suda hipotermiye, yüksekten düşmeye ve daha kolay yüzmeğe yardımcı olmak için bir çok ekipman kullanıyoruz" dedi.(Emrah Elmas / İHA)