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Kazaya karışan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kaza yapan aracın içinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Kazaya karışan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı
03.10.2017 09:22:00
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kaza yapan aracın içinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şarkikaraağaç ilçesinde bir eğlence mekanında alkol alan 2 kişi Isparta yolu üzerinde kaza yaptı. Kazanın ardından aracı olay yerinde bırakıp kaçan iki kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı. Araç içerisinde uyuşturucu madde ve silah mermisi bulan polis, Yalvaç ilçesinde bir otele operasyon düzenlendi. M.T. ve R.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Arama sonrası şahısların üzerlerinde bir miktar uyuşturucu, 4 adet silah ve mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli M.T. ve R.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

(Fatih Demirtaş /İHA)

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