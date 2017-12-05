Kazakistan Milli Günü Resepsiyonu

05.12.2017 21:41:05

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe ve işgal girişiminin ardından ülkemizi bizzat ziyaret ederek, desteğini gösteren ilk devlet başkanının (Kazakistan) Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev olduğunu unutmayacağız." dedi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı'nun ev sahipliğinde ülkesinin bağımsızlığının 26. yılı ve Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin 25. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Kazakistan Milli Günü Resepsiyonuna, Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Serdar Çam'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kazakistan'ın köklü bağlara sahip dost ve kardeş iki ülke olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Kazakistan arasındaki dayanışmaya en güzel örneklerden birinin 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu belirterek, "FETÖ'nün hain darbe ve işgal girişiminin ardından ülkemizi bizzat ziyaret ederek, desteğini gösteren ilk devlet başkanının (Kazakistan) Cumhurbaşkanı Nazarbayev olduğunu unutmayacağız." dedi.

İki ülke arasındaki sıkı iş birliği sayesinde FETÖ'ye karşı ortak mücadelenin sürdüğüne dikkati çeken Çavuşoğlu, "Kardeşliğimizin teminatı için yürüttüğümüz etkin ve önemli mücadelede, el birliğiyle muvaffak olacağımıza yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye Bursları kapsamında, Kazakistan'dan şu ana kadar 4 bin 938 öğrenciye burs verildiğinin altını çizerek, halihazırda 407 öğrencinin de Türkiye'de öğrenim gördüğü bilgisini paylaştı.

Türkiye'de eğitim alan öğrencilerin iki ülke arasındaki birliğin en önemli simgesi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Düzenlenen resepsiyon vesilesiyle yine kendisi de ODTÜ'den mezun bir Türkiye mezunu olan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekulı ve büyükelçilik mensuplarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Abzal Saparbekulı da ülkesinin 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Kazakistan'ı tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı.

Saparbekulı, "Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkiler her alanda ivme kazanarak stratejik ortaklık çerçevesinde gelişmektedir." dedi.

İki ülke liderleri arasındaki sıkı diyaloğunun ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağladığına işaret eden Saparbekulı, "Kazakistan her zaman Türkiye'nin ve Türk halkının yanındadır." diye konuştu.

- TİKA Başkanı Çam'a Kazakistan'dan madalya

Büyükelçi Saparbekulı, resepsiyonda, Kazakistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerinin 25. yılı dolayısıyla Kazakistan Dışişleri Bakanı Yerlan İdrisov adına TİKA Başkanı Çam'a madalya takdim etti.

TİKA, Kazakistan'da 25 yıldan beri eğitim, sağlık, sosyal altyapı ve kültürel iş birliği başta olmak üzere iki ülke arasındaki dostane ilişkilere katkı sağlayacak projeler üretiyor.









