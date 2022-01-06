‘Kazakistan’da yaşananlarla ilgili bilgi kirliliği var’
Kazakistan’da yaşananlarla ilgili bir çok bilgi var. Durum böyle olunca bilgi kirliliği de kendiliğinden oluşuyor. Kazakistanlı Gazeteci Nazgul Kenzhetay yaşananları anlattı.
Kazakistan’da yaşananlarla ilgili bir çok bilgi var. Durum böyle olunca bilgi kirliliği de kendiliğinden oluşuyor. Kazakistanlı Gazeteci Nazgul Kenzhetay yaşananları anlattı.
Kurum: CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyeti yeniden hortladı
İstanbul’da KONSİAD tarafından düzenlenen “Konya Tanıtım Günleri” programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyetinin yeniden hortladığını belirterek, “Onlar, o karanlık çağın ecdadımız tarafından kapatılmasına tahammül edemiyorlar. İstanbul’un fethini hazmedemeyenler, medeniyetler inşa eden inancımızı, geleneklerimizi hazmedemiyorlar. Neymiş, çocuklarımızın Kur’an öğrenmesi Ortaçağ zihniyetiymiş. Fatih’in torunlarının, dedelerinin izinden gitmesini, millî ve manevi değerlerini öğrenmelerini sindiremediler.” dedi.