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‘Kazakistan’da yaşananlarla ilgili bilgi kirliliği var’

Kazakistan’da yaşananlarla ilgili bir çok bilgi var. Durum böyle olunca bilgi kirliliği de kendiliğinden oluşuyor. Kazakistanlı Gazeteci Nazgul Kenzhetay yaşananları anlattı.

2022-01-06 23:22:27
Kurum: CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyeti yeniden hortladı

Kurum: CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyeti yeniden hortladı

İstanbul’da KONSİAD tarafından düzenlenen “Konya Tanıtım Günleri” programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyetinin yeniden hortladığını belirterek, “Onlar, o karanlık çağın ecdadımız tarafından kapatılmasına tahammül edemiyorlar. İstanbul’un fethini hazmedemeyenler, medeniyetler inşa eden inancımızı, geleneklerimizi hazmedemiyorlar. Neymiş, çocuklarımızın Kur’an öğrenmesi Ortaçağ zihniyetiymiş. Fatih’in torunlarının, dedelerinin izinden gitmesini, millî ve manevi değerlerini öğrenmelerini sindiremediler.” dedi.
Sadakataşı İdlib’de cami ve okul açılışı gerçekleştirdi

Sadakataşı İdlib’de cami ve okul açılışı gerçekleştirdi

Sadakataşı Derneği, İdlibli mültecilerin ihtiyaçları doğrultusunda cami ve okul açılışlarına devam ediyor. Bölgede bulunan dernekyardım ekibi açılışlarla birlikte zekât, gıda kumanyası ve kışlık kıyafet dağıtımları gerçekleştirdi.
TOGG, uluslararası arenada görücüye çıktı

TOGG, uluslararası arenada görücüye çıktı

Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), Togg otomobili ilk kez uluslararası sahnede yer aldı
TOGG Sedan dünya sahnesinde! TOGG CEO'su gözyaşlarını tutamadı

TOGG Sedan dünya sahnesinde! TOGG CEO'su gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, SUV olarak duyurulan ilk modelinin ardından, sedan için harekete geçmişti. İlk görüntüler sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
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