Kazakistan'da ambulans uçak düştü: 5 ölü
Kazakistan’da Almatı-Çimkent arasında sefer yapan ambulans uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
03.10.2017 20:10:10
Kazakistan'da Almatı-Çimkent seferini yapan AN 28 tipi ambulans uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kazakistan İçişleri Bakanlığı Olağanüstü Durumlar Komitesi Basın Sözcüsü Ruslan İmankulov, yaptığı açıklamada, Almatı eyaletinin İliysk ilçesinde AN 28 tipi ambulans uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
İmankulov, olay yerine itfaiye ekiplerinin gönderildiğini belirtirken, kazanın nedenine ilişkin açıklamada bulunmadı.