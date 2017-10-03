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Kazakistan'da ambulans uçak düştü: 5 ölü

Kazakistan’da Almatı-Çimkent arasında sefer yapan ambulans uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'da ambulans uçak düştü: 5 ölü
03.10.2017 20:10:10

Kazakistan'da Almatı-Çimkent seferini yapan AN 28 tipi ambulans uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı Olağanüstü Durumlar Komitesi Basın Sözcüsü Ruslan İmankulov, yaptığı açıklamada, Almatı eyaletinin İliysk ilçesinde AN 28 tipi ambulans uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İmankulov, olay yerine itfaiye ekiplerinin gönderildiğini belirtirken, kazanın nedenine ilişkin açıklamada bulunmadı.


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