SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

'Kaza tutanağı Serbes'in ifadesini yalanlıyor'

İzmir-Aydın otoyolunda önünde seyreden otomobile arkadan çarparak baba ile kızın ölümüne annenin ise ağır yaralanmasına neden olan yazar Emrah Serbes'in kullandığı lüks otomobilin fren izine rastlanmadığı bilgisi kaza tutanaklarında yer aldı - Ailenin avukatı Güler: - 'Emrah Serbes ifadesinde 'frene bastığını ancak yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda frenin işe yaramadığını' söylemişti. A

'Kaza tutanağı Serbes'in ifadesini yalanlıyor'
02.10.2017 17:01:24
İzmir-Aydın otoyolunda önünde seyreden araca arkadan çarparak baba ve kızının ölümüne, annenin ise ağır yaralanmasına neden olan yazar Emrah Serbes'in kullandığı lüks otomobilin fren izinin olmadığı bilgisi kaza tutanaklarında yer aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kazanın olduğu 22 Eylül'de güvenlik güçleri tarafından olay yerinde hazırlanan ve sabah 07.00'de imza altına alınan kaza tespit tutanağında, tutuklu Emrah Serbes'in kullandığı sonradan belirlenen 34 NT 5005 plakalı lüks otomobilin kusurlu olduğu vurgulandı.

Tutanakta, "Bu kazanın oluşumunda 34 NT 5005 plakalı hususi oto sürücüsü Kenan Doğru, 2918 sayılı K.Y.T Kanununda yer alan sürücülere ait kural ihlallerinden 56/1C (önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek) kuralını ihlal ettiği, diğer araç sürücüsünün herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı kaza yerinde yapılan inceleme, ölçüm ve sürücü beyanından anlaşılmıştır." denildi.

- Fren izi yok

Kazanın oluş şeklinin de anlatıldığı tutanakta, yolun bölünmüş yol olduğu, hız limitinin de 120 kilometre olduğu belirtildi.

Kaza saati tutanağa 04.15 olarak geçirilirken, bu saatte havanın yağışlı, yolun ıslak ve nemli yolun ise düz ve eğimli olduğu kayıtlara geçti.

Kazaya etken yol sorununun olmadığına dikkati çekilen tutanakta, kazanın önde seyreden otomobile arkadan çarpma şeklinde gerçekleştiği de krokilerle anlatıldı.

Olay yerinde fren izinin olmadığı da kaza tespit tutanağında yer aldı.

- "İtirafı kurgu"

Ailenin avukatı Burcu Ece Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kaza tutanağının da "frene bastığını" ifadesinde söyleyen Emrah Serbes'i yalanladığını söyledi.

Serbes'in önündeki otomobile çarptıktan sonra aracıyla savrulduğu sırada fren izleri olduğuna işaret eden Güler, şöyle konuştu:

"Emrah Serbes'in hiç fren yapmadan önündeki otomobile çarptığı açıkça görülüyor. Emrah Serbes ifadesinde 'frene bastığını ancak yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda frenin işe yaramadığını' söylemişti. Ancak olaydan hemen sonra tutulan kaza tutanağında fren izi olmadığı tutanaklara geçti. Biz, Serbes'in normalin çok çok üzerinde bir süratle önündeki otomobile çarptığını düşünüyoruz.

Emrah Serbes, cezaevine gönderilirken 'Benim adım Emrah Serbes, sonunda 'T yok diye konuştu. Serbes'in bu söylemini kendisi tarafından daha önce yayımlanan bir yazısında yer aldığını görüyoruz. Adliye çıkışındaki bu konuşması sözde itirafın kurgu olduğunu gösteriyor."

- "Araç içinde bira kutusu ve viski şişeleri gördüm"

Bu arada, kazadan sonra araçları kaldırmaya gelen çekicinin şoförü S.D'nin jandarma ekiplerince tanık olarak alınan ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen ifadesinde olay yerine geldiğinde 34 NT 5005 plakalı aracı şarampole yan yatmış vaziyette gördüğünü, gerekli araştırmayı yaptıktan sonra aracı dört teker üzerine çevirdiklerini, bu sırada bir adet viski şişesi ile üç bira kutusu gördüğünü aktardı.

Bu içkilerin aracın çevrilmesi sırasında içinden düşüp düşmediğini bilmediğini ifadesinde anlatan S.D'nin, "Aracı çekiciye yükledim ve otoparka getirip indirdim. Otoparkta aracın yanında bulunan bira kutusunun aracın içinden düşüp düşmediğini görmedim. Aracın yanında bulunan bira kutusu ile kaza yerinde gördüğüm bira kutuları aynı marka ve aynı renkteydi." dediği öğrenildi.

- Kaza

İzmir-Aydın Otoyolunda Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada, Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde yaşamını yitirmiş, eşi Nilgün Özçelik ise ağır yaralanmıştı.

Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Olaydan bir hafta sonra otomobili kendisinin kullandığını beyan ederek Torbalı Adliyesine teslim olan Emrah Serbes tutuklanmış, Doğru ise serbest bırakılmıştı.


        YORUM YAZ
    Bingöl'de 405 kilogram esrar yakalandı
    Bingöl'de 405 kilogram esrar yakalandı
    Bingöl'de jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 405 kilogram esrar ele geçirdi.
    02.10.2017 17:18:18
    Robin van Persie’nin maaşını FIFA ödeyecek
    Robin van Persie’nin maaşını FIFA ödeyecek
    Van Persie'nin 560 bin Euro'luk aylık maaşını FIFA ödeyecek.
    02.10.2017 16:57:50
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    Bursa’da, dükkanının önünde içki içmemeleri için kendilerini ikaz eden esnafı kurşun yağmuruna tutan zanlılar yakalandı.
    02.10.2017 17:06:16
    Başkent'te muvazzaf askerlere operasyon
    Başkent'te muvazzaf askerlere operasyon
    Ankara'nın Polatlı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 1 subay ile 6 astsubay gözaltına alındı.
    02.10.2017 17:03:54
    Bilecik'te kaza: 2 kişi yaralandı
    Bilecik'te kaza: 2 kişi yaralandı
    Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
    02.10.2017 17:01:23
    Türk Silahlı Kuvvetleri'den flaş açıklama! 14 terörist öldürüldü
    Türk Silahlı Kuvvetleri'den flaş açıklama! 14 terörist öldürüldü
    29 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
    02.10.2017 16:58:39
    Önemli uyarı! Paranızı almayı unutmayın
    Önemli uyarı! Paranızı almayı unutmayın

    02.10.2017 16:58:48
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Barzani'den yeni açıklama: Artık ölebilirim
    Barzani'den yeni açıklama: Artık ölebilirim
    Sokakta kadını yumruklayan saldırgan yakalandı
    Sokakta kadını yumruklayan saldırgan yakalandı
    Şırnak'ta üs bölgesine saldırı
    Şırnak'ta üs bölgesine saldırı
    Milyon dolarlık İncil'i yurtışına kaçıracaktı
    Milyon dolarlık İncil'i yurtışına kaçıracaktı
    Madagaskar'daki veba salgınında ölü sayısı artıyor
    Madagaskar'daki veba salgınında ölü sayısı artıyor
    Katalonya'da referandum sona erdi
    Katalonya'da referandum sona erdi
    Kuveytli düşünür es-Suveydan'dan gençlere nasihatler
    Kuveytli düşünür es-Suveydan'dan gençlere nasihatler
    Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sonuçları açıklandı
    Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sonuçları açıklandı
    Trump'tan Tillerson'a: 'Roket Adam'dan vazgeç
    Trump'tan Tillerson'a: 'Roket Adam'dan vazgeç
    Ruslar Facebook'u ülkeden çıkarıyor!
    Ruslar Facebook'u ülkeden çıkarıyor!
    Batman'da FETÖ operasyonu: 11 tutuklama
    Batman'da FETÖ operasyonu: 11 tutuklama
    IKBY'den ABD'ye: Kararınızı gözden geçirin
    IKBY'den ABD'ye: Kararınızı gözden geçirin
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sofuoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sofuoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
    Ortaylı: Türkiye’nin en önemli sorunu Kerkük ve Erbil Türkleri
    Ortaylı: Türkiye’nin en önemli sorunu Kerkük ve Erbil Türkleri
    Körfez'in yeni maşası 'Türk gazeteciler' mi?
    Körfez'in yeni maşası 'Türk gazeteciler' mi?
    Meclis'te davet tartışması
    Meclis'te davet tartışması
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    TSK Göktürk harflerini yasakladı mı?
    TSK Göktürk harflerini yasakladı mı?
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    İran'da Aşura etkinlikleri
    İran'da Aşura etkinlikleri
    Taşkent'te kurulacak turizm bölgesi Türk şirketine emanet
    Taşkent'te kurulacak turizm bölgesi Türk şirketine emanet
    Bahçeli: Kerkük ikinci Kerbela olmasın
    Bahçeli: Kerkük ikinci Kerbela olmasın
    Yılmaz: TEOG yerine 3 alternatif hazırlıyoruz
    Yılmaz: TEOG yerine 3 alternatif hazırlıyoruz
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Ömer Fethi Gürer
    Ömer Fethi Gürer
    Sadettin Saran
    Sadettin Saran
    Barbaros Hayreddin Paşa
    Barbaros Hayreddin Paşa
    Seyit Torun
    Seyit Torun
    Mehmet Keleş
    Mehmet Keleş

    Timeturk.com

    Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları