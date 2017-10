Kaza geçiren il Müdürü göreve başladı

05.10.2017 13:34:26

Bir süre önce evinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, sağlığına kavuştuktan sonra görevine geri döndü. Malatya Tarım Platformu da Macit'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Kısa adı MATHAP olan Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Gıda, Tarım ve Hayvancılık il Müdürü Tahir Macit'i ziyaret etti. MATHAP Başkanı İhsan Akın ve üyelerini, Macit'e geçmiş olsun dileklerini ileterek Malatya Tarım ve Hayvancılığı ile ilgili istişarelerde bulundu. MATHAP Başkanı ihsan Akın, "Bizler hep beraber İl Müdürümüzle tabi ki sahada bazı sıkıntılar ve eksikliklerimiz var yine bu sıkıntılarımızı da dile getirdik. Kendisi de bizleri dinledi. İnşallah gerekli çalışmaları yapacaktır. Tahir Bey her zaman üreticilerin ve birliklerin yanında yer alarak bizlere destek vermiştir. Sorun ve sıkıntıları el birliği ile birlikte aşmaya çalışacağız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Platform üyeleri olarak her zaman kendilerinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit ise, ziyaret nedeniyle MATHAP'a teşekkür ederek "Geçirdiğim talihsiz elim kazadan dolayı dualarını ve moral desteğini esirgemeyen herkese minnettarım. Bu süreçte her zaman yanımda olan Platform üyesi tüm başkanlarıma ayrıca teşekkür ederim. Mesaimize başladık. Tüm birikim ve imkanlarımızı Malatya tarım ve hayvancılığına katkı sağlamak için kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İl ve İlçe Müdürlükleri olarak her zaman üreticilerimizin yanında olacağız" ifadelerine yer verdi.Daha sonra Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Başkanı İhsan Akın tarafından, İl Müdürü Tahir Macit'e çoban keçesi kepeneği minyatür tablosu hediye edildi.