Kayserispor'da Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları başladı

04.10.2017 21:46:06

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Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kayserispor'da, ligin 8. haftasında oynanacak olan Karabükspor maçı hazırlıkları başladı.Ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a kaybeden ve oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Kayserispor, deplasmanda oynayacakları Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı. Milli maç arası nedeniyle verilen iznin ardından futbolcular, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde toplanarak maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda futbolcuların morali yüksek olduğu gözlenirken, Kulüp Başkanı Erol Bedir de futbolculara destek için antrenmanı kenarda izledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Bedir, son oynadıkları Bursaspor maçından taraftarların da desteğiyle 3 puanla ayrıldıklarını söyledi."BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE AYNI PUANIMIZ VAR"Kardemir Karabükspor deplasmanından da 3 puanla dönmek istediklerini vurgulayan Bedir, "Bursaspor maçını 18-19 bin taraftarımız önünde, müthiş destekleriyle oynadık. 3 puan aldık, o orada kaldı. Milli takım arası nedeniyle takım 3 gün izin yaptı, bugün de toplandı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı. Tabi biz maç maç gidiyoruz, hedef noktasında bizim gibi takımların ilk hedefleri Süper Lig vizesi almak. Sonrasında sizin hedeflerinizi aldığınız puanlar taşıyor, hedef koymanın fazla bir önemi yok. Ama taraflı, tarafsız herkesin söylediği, bizim de yaptığımız hesaplar şunu gösteriyor ki; sezon başında yapmış olduğumuz transferler, takıma yaptığımız transferler, teknik heyet, yönetimin bu konudaki çalışma azmi ve oyunculara verilen sözlerin yerine getirilmesi sonucu bu yıl hedeflediğimiz noktalara biraz daha kolay erişebileceğiz gibi gözüküyor. Ama bu bizi aldatmasın. Evet hedeflerimiz doğrultusunda ilk 7 maçta topladığımız 14 puan iyi puan, şu anda puan sıralamasında averajla 3. sıradayız, Beşiktaş ile birlikte aynı puanımız var. Ama bu köprünün altından çok sular geçer, buralarda kalabiliriz de aşağılara da inebiliriz. Ama biz hiç puanımız yokmuş gibi puan cetveline bakmadan tüm gayretimizle çalışacağız. Bizim için en önemli hedef önümüzdeki maçı kazanmak. Kayserispor'un bugünkü hedefi deplasmanda oynayacağımız Karabükspor maçından 3 puanla dönmek. Bir sonraki hafta soracak olursanız hedefimizi şehrimizde oynayacağımız Konyaspor'u en az 25 bin taraftar önünde yenmek ve 3 puan almak diye söyleyecektim. Adım adım gidip de puanları topladığımız zaman kendiliğinden hedef ortaya çıkar ve neyin ne olduğu da gözükür. Devreye kadar bu şekilde gittikten sonra devre bitimiyle birlikte şapkamızı önümüze çıkaracağız ve oturup bakacağız; puan cetvelinde neredeyiz, kaç puanımız var, takımımızda eksik var mı, takviye yapmamız gerekiyor mu? Daha gerçekçi hedefler koyabiliriz. Ama önce devre arasına kadar sermayemizi görelim, ondan sonra konuşalım" dedi."BÜTÜN İYİ İSTATİSTİKLERDE İLK 3'TEYİZ"Yönetim ve kadro olarak iyi bir ekibe sahip olduklarının altını çizen Başkan Erol Bedir, istenilen şekilde devre arasına girdikleri takdirde yeni hedefler ortaya koyabileceklerini ifade etti. Bedir, "Biz gücümüzü, takımımızın sistemini, kalitesini biliyoruz. Aldığımız puanlarla birlikte herkesin takdir ettiği gibi hiçbir iyi istatistiklerde 3.'üncüden aşağı değiliz. Bunda topa sahip olma, hücum girişimi var, başarılı pas var, ikili mücadele var, yapılan orta, koşu mesafesi, dar alanda çalışma var. Bütün bu iyi şeylerin tamamında ilk 3'teyiz. Puan cetvelindeki durumumuz da bunun teyidini gösteriyor. Bu bizi şu manada umutlandırıyor; yarın 1-2 maçta düşüş yaşasak bile bu oyuncu gurubu bu kalitesiyle mutlaka ayağa kalkabilecektir. Kaldı ki şu anda bizim en büyük zenginliğimiz yedek kulübemiz çok güçlü. Bütün futbolcularımız bizim için değerli ama 'şu oyuncu olmazsa Kayserispor çok büyük güç kaybeder' diyebileceğimiz oyuncumuz yok. Hepsi değerli ama hangisi olmaz ise yeri dolacak durumda. İlerleyen zamanlarda sakatlık, ceza gibi bir durum olduğu takdirde arkadan gelecek takviyeler bizi devre arasına götürür. Beklediğimiz yerde de devre arasına girersek hedefleri revize eder, yeni hedeflerimiz ortaya koyarız" diye konuştu.(Turan Bulut /İHA)