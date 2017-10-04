Kayseri'de iki aile arasında kavga

04.10.2017 08:25:47

Anbar Mahallesi Erdek Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, çadırda yaşayan 2 aile arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bir ailenin yaşadığı çadır ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de kavgaya karışan tarafları ayırdı. Çadırda çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, polis ekipleri de kavgaya karışan aileyi geniş güvenlik önlemleri arasında bölgeden uzaklaştırdı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.