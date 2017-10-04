SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Kayseri'de iki aile arasında kavga

Kayseri'de iki aile arasında çıkan kavgada, bir ailenin yaşadığı çadır ateşe verildi. Polis ekiplerinin ayırdığı kavgada yanan çadır ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'de iki aile arasında kavga
04.10.2017 08:25:47

Anbar Mahallesi Erdek Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, çadırda yaşayan 2 aile arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bir ailenin yaşadığı çadır ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de kavgaya karışan tarafları ayırdı. Çadırda çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, polis ekipleri de kavgaya karışan aileyi geniş güvenlik önlemleri arasında bölgeden uzaklaştırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


    YORUM YAZ
Pique'ye destek
Pique'ye destek
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Lopetegui, 'Pique'ye yönelik hakaretlere yorum yapacak bir durum yok. Tamamen üzücü bir durum.' diye konuştu.
04.10.2017 09:01:52
Amerika şaşırttı: Kritik FETÖ belgesini yolladı!
Amerika şaşırttı: Kritik FETÖ belgesini yolladı!
ABD, FETÖ'nün darbe girişiminin en önemli tutuklularından Kemal Batmaz'ın Gülen'i tanıdığını kanıtlayan belgeyi Türkiye'ye yolladı.
04.10.2017 08:56:03
Kemal Kılıçdaroğlu: Hani ekonomi uçuyordu
Kemal Kılıçdaroğlu: Hani ekonomi uçuyordu
Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomide işlerin iyi gitmediğini belirterek, 'Enflasyon almış başını gidiyor. 100 gençten 27'si hem okula gitmiyor hem de çalışmıyor' dedi.
04.10.2017 08:54:09
Mahmut Özer
Mahmut Özer
Türk akademisyen, ÖSYM başkanı...Mahmut Özer kimdir? İşte Mahmut Özer biyografisi...
04.10.2017 08:39:04
İstanbul'da simit fırınında cinayet
İstanbul'da simit fırınında cinayet
Şişli'de bir simit fırında çalışan kişi arkadaşını silahla vurarak öldürdü.
04.10.2017 08:53:10
K. Irak'a hava harekatı
K. Irak'a hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Gara bölgesindeki bölücü terör örgütü PKK kamplarına hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.
04.10.2017 08:51:45
9 ilde eş zamanlı operasyon! 24 gözaltı
9 ilde eş zamanlı operasyon! 24 gözaltı
İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 9 ilde terör örgütü DHKP-C'ye düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
04.10.2017 08:46:55
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Göğüs dekoltesiyle sunulan haberleri erkekler hatırlamıyor'
'Göğüs dekoltesiyle sunulan haberleri erkekler hatırlamıyor'
Vergi zammı S-400 için
Vergi zammı S-400 için
Beyoğlu'nda kafeye silahlı saldırı
Beyoğlu'nda kafeye silahlı saldırı
Ahmet Hakan’a 'İhsan Şenocak' tepkisi: “Bin Türlü Şerefsizlik…”
Ahmet Hakan’a 'İhsan Şenocak' tepkisi: “Bin Türlü Şerefsizlik…”
İhsan Şenocak'tan Ahmet Hakan'a: Sebbiye memuru
İhsan Şenocak'tan Ahmet Hakan'a: Sebbiye memuru
O Rahibin telefonunda FETÖ’cü subay listesi
O Rahibin telefonunda FETÖ’cü subay listesi
Barzani'den TSK'nın askeri tatbikatına açıklama
Barzani'den TSK'nın askeri tatbikatına açıklama
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
İbadi: Referandum sonuçlarını tanımayacağız
İbadi: Referandum sonuçlarını tanımayacağız
'Türkiye harekât başlatırsa İsrail müdahil olur...'
'Türkiye harekât başlatırsa İsrail müdahil olur...'
Şam'dan IKBY açıklaması
Şam'dan IKBY açıklaması
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı!
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
Vergi zammı S-400 için
Vergi zammı S-400 için
Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
ABD'de konsere silahlı saldırı
ABD'de konsere silahlı saldırı
Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
TİMETÜRK BİYOGRAFİ
Kenan Evren
Kenan Evren
Atila Sertel
Atila Sertel
Bülent Tezcan
Bülent Tezcan
Lale Karabıyık
Lale Karabıyık
Uğur Bayraktutan
Uğur Bayraktutan

Timeturk.com

Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları