Kayseri'de DEAŞ operasyonu
DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 2 Suriye uyruklu gözaltına alındı
03.10.2017 15:42:53
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 2 Suriyeli gözaltına alındı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 2 Suriyeli gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın deşifresi ve örgüte yeni eleman kazandırılmasının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Örgüt üyesi oldukları iddia edilen Suriye uyruklu F.H.C. ve C.H.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlıların evlerindeki aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.