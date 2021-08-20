KAYSERİ'DE BİSİKLET TURİZMİ BAŞLADI
Türkiye'nin farklı illerinden bisikletçilerin bir araya gelerek kurdukları Bisiklet İnisiyatifi Grubu, bisiklet ile gezdikleri şehirleri yaptıkları çekimler ile tanıtarak, turizme destek olmak için pedallıyor.
Türkiye'nin farklı illerinden bisikletçilerin bir araya gelerek kurdukları Bisiklet İnisiyatifi Grubu, bisiklet ile gezdikleri şehirleri yaptıkları çekimler ile tanıtarak, turizme destek olmak için pedallıyor.
Taksim'de binanın cephesi alev alev yandı
Taksim'de bulunan binanın dış cephesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan cephedeki yangına müdahale etti. Binanın çatı katında mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Öte yandan cephedeki yangın söndürülerek, kontrol altına alındı. Taksim Meydanı'nda toplanarak, yangını izleyenler mahsur kalanların kurtarılmasını alkışlarla karşıladı.
Takside gasp dehşeti
Üsküdar'da Turgut Gültaş'ın aracına yaklaşık 1 ay önce Özbekistan uyruklu Ollayor Allanazarov müşteri gibi bindi. Gültaş, müşterisini Ümraniye'ye götürdü. Burada bıçak çıkararak Gültaş'ın boğazına dayayan Allanazarov parasını istedi. Bu sırada arbede yaşandı. Allanazarov, taksicinin 550 lirasını ve cep telefonunu alarak kaçmaya başladı. Ancak Allanazarov kaçarken çantasını düşürdü. Taksici Turgut Gültaş'ın şikayeti üzerine polis harekete geçti. Çantadaki cep telefonu incelenerek Ollayor Allanazarov tespit edildi. Taksicinin teşhis ettiği saldırganın evine giden polis, Allanazarov'u bulamadı. Polis, eşiyle konuştuğu sırada Allanazarov aradı. Polis, eşiyle buluşmak için Üsküdar metro istasyonuna giden Ollayor Allanazarov gözaltına aldı. Ollayor Allanazarov sevkedildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bodyguard yumruğu komaya soktu
Güvenlik kamerasına yansıyan olay, geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi. Murat K. Taksim'de bir gece kulübünün güvenlik görevlisi Fırat İ. tartıştı. Çalışanlar tarafından dışarıya çıkartılan müşteri, güvenlik görevlisi ile tartışmaya dışarıda da devam etti. Fırat İ. sokakta Murat K.'ya yumruk atmaya başladı. Yumruk darbelerini alan kişi yere düşerek kafası çarptı. Kafatası kemiği kırılan Murat K. ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Murat K.'nın komada olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan gece kulübü güvenlik görevlisi ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.