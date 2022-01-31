Kayseri Bisiklet Gezisi

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kayseri, klasik çağlarda Kapadokya adı verilen bölgededir.

Kayseri, Erciyes Dağı'nın eteklerinde kurulmuş bir ilimizdir.

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kayseri, klasik çağlarda Kapadokya adı verilen bölgededir.

Kızılırmak'ın güneyinde bulunan bu bölge, Tuz Gölü'nden Fırat Nehri'ne kadar uzanır.

tarihi İpek Yolu buradan geçer.

Bölge, pek çok uygarlığın beşiği olmuştur.

Kayseri Kalesi, 3'üncü yüzyılda Roma Dönemi'nde yapılmıştır.

Anadolu'da ulaşım geçitleri üzerinde bulunan Kayseri şehirini korumak için yapılan kale, zaman içinde yapılan ekleriyle bir orta çağ kalesi görünümündedir.

Tarihi Kayseri Şehri ve Kalesi düz bir alana kurulmuştur.

Dış Kale ve İç Kale olarak iki kısımdan ibarettir.

İç Kale, Dış Kale'ye göre daha yüksek yapılmış ve etrafına eklenmiş olan sur duvarları ile ayrı bir kale konumuna getirilmiştir.

Kayseri doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla turistleri kendine çeken özelliklere sahiptir.

Kayseri'de şelaleler, sazlık alanlar ve dağlık bölgeler bulunmaktadır.

Kayserinin doğal güzelliklerini bisikletle gezmek isterseniz, gezinizi birkaç gün sürecek şekilde planlamanız gerekir.

Bisiklet özgürlüktür.

Bisiklet sürme koşullarını iyileştirmek ve bisiklet sürücülerinin artması için mücadele ediyoruz.

"Sürdürülebilir en sağlıklı ve sosyal ulaşım aracı olan bisikletle,

Birlikte yaşanabilir daha temiz şehirlerde, bisikletli mutlu insanların sayısını arttırarak, tüm dünyada büyük değişim ve dönüşüm içerisinde olabiliriz

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