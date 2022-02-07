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Kayseri Ağırnas, Mimar Sinan'ın doğduğu kasabadır.

Taş işleme, duvarcılık, nakkaşlık, boyacılık, sıvacılık gibi inşaat ustalığı oldukça yaygındır.

2022-02-07 09:54:45

Ağırnas kasabasının girişinde Aşağı Pınar mevkiinde bulunan Ağırnas Yeraltı Şehri, bazı bölümlerinin milattan önce yapıldığı ve daha sonraki yıllarda da ilavelerle niş ve resimlerden en çok M.S 1-13. yüzyıllar arasında kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Dehlizleri, mağaraları, yeraltı şehir kalıntılarıyla Ağırnas, en az 3000 yıl öncesinden insanların oturduğu anlaşılan bir yerleşim merkezidir.
Ağırnas, taş evleriyle ilgi çeken bir yerdir. Evlerin altında birbirlerine koridorlarla bağlantılı yer altı şehri bulunmaktadır.
Yer altı şehrinin Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'ya ait izler taşıdığı bilinmektedir.
16. ve 17. yy. tarihlerinde Ağırnas'ta dokunan kumaşlar İngiltere'ye ihraç edilmekteydi.
Bilhassa "Ağırnas boğası" denilen ince yumuşak beyaz pamuklu bez başta İngiltere, Fransa ve Hollanda da çok rağbet gören ticari mallar arasındadır.bölgede
Taş işleme, duvarcılık, nakkaşlık, boyacılık, sıvacılık gibi inşaat ustalığı oldukça yaygındır.
Ağırnas, Mimar Sinan'ın doğduğu kasabadır.
Ağırnas köyünde Ermeni veya Rum ya da Hristiyan Türk olarak doğmuştur.
1511'de Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul'a gelmiş Yeniçeri Ocağına alınmıştır.
1538 yılında Hassa başmimarı olan Sinan, başmimarlık görevini Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat zamanında 49 yıl süre ile yapmış.
Mimar Sinan'ın en büyük eseri ise, 86 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" diye takdim ettiği, Edirne'deki Selimiye Camiidir.
Mimar Sinan aynı zamanda eski yapıları restore etti.
Bu konudaki en büyük çabalarını Ayasofya için harcadı.
1573'te Ayasofya'nın kubbesini onararak çevresine, takviyeli duvarlar yaptı ve eserin bu günlere sağlam olarak gelmesini sağladı.

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