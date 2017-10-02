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Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davası

Mardin'in Derik ilçesine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasında tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi - Şehidin babası Asım Safitürk ve aile üyelerinin de izlediği duruşma 20 Kasım'a ertelendi

Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davası
02.10.2017 20:34:25
Mardin'in Derik ilçesine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin 15 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Saime Ateş Mesutoğlu ile tutuklu Devran Aslan hazır bulunurken, başka illerdeki cezaevlerinde tutuklu olan sanıklar Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Nursel Eser, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Mahkemede hazır bulunan tanıklardan, Şehit Kaymakam Safitürk'ün yakın koruması polis memuru Mehmet Karaman, Derik Mal Müdürü Vekili Beşir Ulusoy ve Mehmet Ali Gezgin'in ifadelerine başvuruldu.

Karaman, ifadesinde ilçede 2 yıl görev yaptığını, 3 ay da Şehit Kaymakam Safitürk'ün koruma görevini yürüttüğünü anlattı.

Şehit Kaymakam Safitürk ile birlikte Ankara'ya gittiklerini, döndüklerinde ise 10 Kasım törenine katıldıklarını belirten Karaman, önce öğretmenevine daha sonra da makama geçtiklerini söyledi.

Sekreterlik odasındayken patlama sesinin geldiğini ve hemen makam odasına girdiğini aktaran Karaman, şöyle devam etti:

"Göz gözü görmüyordu. Kaymakama Bey'e seslendim, elini tutarak 'iyi olacaksınız' dedim. Nefes aldığını hissettim.Yardım için bağırdım. Daha sonra karşı odadan telsiz ve hücum yeleğimi aldım, telsizden anons yaptım. Kaymakam Bey'i ambulansa bindirdik. Kızıltepe İlçe Devlet Hastanesine götürdük."

Tanık Beşir Ulusoy da 10 Kasım töreninin ardından kaymakamlık binasına girdiklerini, makama giderken patlamanın meydana geldiğini ifade ederek, patlamadan sonra hemen içeri girdiklerini ve yaralı kaymakama müdahale ettiklerini anlattı.

- "Herkese yardım ederdi"

Şehit kaymakamın çok merhametli ve çok iyi bir yönetici olduğunu belirten Ulusoy, şunları kaydetti:

"Şehit kaymakam ihtiyaç sahibi herkese yardım ederdi. Çok iyi bir yöneticiydi. Bir vakıf toplantısında eşi cezaevinde bulunan 5 çocuklu bir kadının yardım edilip edilmeyeceği konuşuluyordu. Kendisi ona yardım edilmesi talimatını vermişti. Herkese yardım ederdi, kimseyi ayırmazdı."

Tanık beyanlarının ardından mahkemede savunmalarını yapan tutuklu sanıklardan Tahsin Erdaş, Fikret Bağı, Devran Aslan, Vedat Erol, Zuhal Dalçin, Nursel Eser, Zinet Erdaş, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Deniz suçlamaları reddederek, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz ve Saime Ateş Mesutoğlu da olayla ilgilerinin ve bilgilerinin bulunmadığını ileri sürerek, beraat istedi.

İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliği yetkili avukatları ile müşteki avukatları, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini, sanık avukatları da tutuklu ve tutuksuz yargılanan müvekkillerine atılı suçları reddederek tahliye ve beraatlerini talep etti.

- 3 sanığa tahliye kararı

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından tutuklu sanıklardan Zuhal Dalçin, Nursel Eser ve Zinet Erdaş'ın tahliyesine, tutuksuz sanık Abdülkadir Deniz hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verdi.

Heyet, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına ve diğer taleplerin reddine karar vererek duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.

Duruşmayı, şehidin babası Asım Safitürk, ablası Ayşe Türkhan, ağabeyi Ali Haydar Safitürk ile Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Trabzon-Mardin Kardeşlik Projesi Koordinatörü ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de izledi.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk de duruşmayı SEGBİS aracılığı ile takip etti.

- İddianame

İddianamede, sanıklardan Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Baği, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Mehmet Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Nursel Eser, Saime Ateş Mesutoğlu, Şerif Mesutoğlu, Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hakkında, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kamu malına zarar vermek", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirilmesi" ve "6136 sayılı yasanın 12. maddesine muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıldan 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, kaymakamlıktaki makam odasında 10 Kasım 2016'da düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.


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