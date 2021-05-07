Kayıp otizmli çocuğu bulunca çok sevinen Jandarma Astsubay Özcan konuştu

“Aileye söz vermiştim”“Kerim Can, beni gördüğünde kesinlikle kaçmadı, çok bitkin düşmüştü. Bir yardım eli bekliyordu, o yardım eli Allah’ın izniyle bizden geldi. Çok mutluyum, bulduğum andaki sevincim anlatılmaz, yaşanır. Onu hemen kucakladım ve ‘buldum’ diye ekiplere bağırdım. Bulduktan sonra o gece, rüyamda Kerim Can’ı gülümserken gördüm, içim huzur doldu. Ertesi gün annem aradı, ‘Oğlum hakkım sana helal olsun.’ demesi de bana ayrı bir sevinç verdi. Kerim Can’ı daha sonra da mutlaka görmeye geleceğim, eğitimini ve sağlık durumunu da takip edeceğiz. Vatanın huzuru ve refahı için 7 gün 24 saat esasına göre her gün çalışmaya devam edeceğiz.”