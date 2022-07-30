Kavcıoğlu’dan sanayiciye: ‘Alma abi, alma…’

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Banka kredi için yüzde 36 faiz istiyor' diyen sanayiciye, “Alma abi alma” dedi ve “Özel bankalardan yüzde 22’nin üzerinde faizle kredi kullanmayın” uyarısında bulundu.

MB Başkanı Kavcıoğlu, kamu bankalarının yüzde 15,8 ile ticari kredi kullandırdığını, Eximbank'ın da TL cinsi yüzde 10, döviz cinsi yüzde 1 ile kredi kullandırdığını, yüzde 50'lere varan faizlerin söz konusu olmadığını söylerken sanayicilere “Ucuz kredi kullanıp döviz ve araba alıyorsunuz, hepinizin listesi elimizde var” demesi dikkat çekti.

24 Şubat'tan bugüne şirketlerin ucuz kredi çekerek 55 milyar dolarlık döviz stokladıklarını tespit ettiklerini ve bu şirketlerin listesinin ellerinde olduğunu belirten Kavcıoğlu, döviz alanlara ucuz kredi vermeyeceklerini belirtti.

STOKÇULUK TARTIŞMASI

Öte yandan Kavcıoğlu bazı sanayicileri “stokçuluk yapmakla” suçlarken, İSO Başkanı Bahçıvan buna itiraz etti ve “çok tehlikeli ithamlarda bulunuyorsunuz” ifadesini kullandı.

Şirketlerin hem vergi avantajıyla dövizden KKM'ye geçtiğini hem de ucuz krediyle döviz almaya devam edildiğini hatırlatan Kavcıoğlu, bir televizyon kanalında dövize ulaşamadıklarından şikayet eden bir iş insanını arayıp görüştüğünü, kendisinin özür dilediğini aktardı.

YÜZDE 22'NİN ÜZERİNDE FAİZLE KREDİ ALMAYIN

Bir sanayicinin “banka kredi için yüzde 36 faiz istiyor” demesi üzerine Kavcıoğlu'nun “Alma abi alma” demesi ve “özel bankalardan yüzde 22'nin üzerinde faizle kredi kullanmayın” çağrısı da dikkat çekti.