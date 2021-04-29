Katliam hazırlığındaki bombacılar polis takibi ile yakalandı
İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilo patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 3 oldu. PKK üyeleri tarafından bir aracın altına atılan patlayıcılar, bugün emniyette sergilendi. Patlayıcılardan 4’ünün uzaktan kumandalı, 2’sinin ise zaman ayarlı olması dikkatleri çekti. Öte yandan teröristlerin yakalandığı ana dair görüntüler ortaya çıktı.