Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
04.12.2017 15:29:07
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,030405
|0,81
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|262,782339
|0,76
|İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,039822
|0,69
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,412015
|0,61
|Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,173475
|0,60
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012211
|0,68
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016631
|0,14
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,228311
|0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF)
|7,442704
|0,82
|Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)
|0,017748
|0,56
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,094820
|0,44
|Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,488016
|0,36
|Actus Portföy Hisse Senedi Fonu
|1,128052
|0,27
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|TEB Portföy PY Değişken Özel Fon
|1,349314
|0,69
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,027998
|0,28
|Oyak Portföy İkinci Değişken Fon
|0,017868
|0,26
|İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon
|0,027261
|0,25
|Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel Fon
|0,871703
|0,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,028620
|0,67
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,957111
|0,27
|KT Portföy Birinci Katılım Fonu
|1,200401
|0,18
|Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu
|0,032291
|0,16
|Alkhair Portföy Birinci Katılım Fonu
|0,041913
|0,13
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,014937
|0,11
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,998727
|0,10
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,038484
|0,10
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,014854
|0,10
|Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|45,988020
|0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)