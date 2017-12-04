Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

04.12.2017 15:29:07

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030405 0,81 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 262,782339 0,76 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,039822 0,69 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,412015 0,61 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,173475 0,60 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,012211 0,68 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016631 0,14 Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,228311 0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,442704 0,82 Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,017748 0,56 Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,094820 0,44 Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,488016 0,36 Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,128052 0,27 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY Değişken Özel Fon 1,349314 0,69 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,027998 0,28 Oyak Portföy İkinci Değişken Fon 0,017868 0,26 İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon 0,027261 0,25 Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel Fon 0,871703 0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,028620 0,67 Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,957111 0,27 KT Portföy Birinci Katılım Fonu 1,200401 0,18 Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu 0,032291 0,16 Alkhair Portföy Birinci Katılım Fonu 0,041913 0,13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,014937 0,11 Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,998727 0,10 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,038484 0,10 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,014854 0,10 Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 45,988020 0,10

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

