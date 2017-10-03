Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

03.10.2017 14:27:46

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,453359 0,75 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,017464 0,72 TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,206344 0,71 İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,023998 0,70 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu 3,780678 0,69 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014913 0,98 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,395537 0,94 Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,015958 0,77 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,034313 0,60 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019307 0,58 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,023444 1,62 Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,035630 1,57 Yapı Kredi Portföy PY Hisse Senedi Özel Fonu (HSYF) 0,013942 1,55 Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.) 0,111026 1,48 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,599418 1,42 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,034890 0,88 Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,022814 0,83 İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,308824 0,72 Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon 14,510350 0,67 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,044525 0,66 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,030369 1,28 Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,034623 1,25 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,194477 1,05 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 16,761077 0,98 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,033335 0,96 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,018875 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,397949 0,04 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,040403 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,014550 0,03 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,017489 0,03

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

