Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
03.10.2017 14:27:46
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,453359
|0,75
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,017464
|0,72
|TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,206344
|0,71
|İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,023998
|0,70
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu
|3,780678
|0,69
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014913
|0,98
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,395537
|0,94
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,015958
|0,77
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,034313
|0,60
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019307
|0,58
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.
|0,023444
|1,62
|Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,035630
|1,57
|Yapı Kredi Portföy PY Hisse Senedi Özel Fonu (HSYF)
|0,013942
|1,55
|Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.)
|0,111026
|1,48
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,599418
|1,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon
|0,034890
|0,88
|Oyak Portföy Birinci Değişken Fon
|0,022814
|0,83
|İş Portföy Resan Değişken Özel Fon
|1,308824
|0,72
|Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon
|14,510350
|0,67
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,044525
|0,66
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,030369
|1,28
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,034623
|1,25
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,194477
|1,05
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|16,761077
|0,98
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,033335
|0,96
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,018875
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,397949
|0,04
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,040403
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,014550
|0,03
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017489
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)