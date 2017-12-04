Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

04.12.2017 15:29:30

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,025418 -0,35 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,603636 -0,21 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,018884 -0,18 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,041076 -0,16 İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,026148 -0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,555876 -0,95 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,011950 -0,57 Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,017695 -0,49 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016615 -0,41 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,021088 -0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 15,529086 -1,31 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,103852 -1,24 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,020337 -1,22 İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,052433 -1,22 Finans Portföy Birinci Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) 0,414290 -0,83 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,316713 -0,48 Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,075964 -0,44 Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,450990 -0,30 İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,035570 -0,29 Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon 0,035024 -0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,022740 -0,57 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,039081 -0,54 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 16,743289 -0,33 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,013861 -0,30 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,309693 -0,13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,038648 -0,58 TEB Portföy Altın Fonu 0,041050 -0,58 Şeker Port. Altın Fonu 0,024568 -0,58 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,014440 -0,58 İş Portföy Altın Fonu 0,018800 -0,57

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)



