Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
04.12.2017 15:29:30
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,025418
|-0,35
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,603636
|-0,21
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,018884
|-0,18
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,041076
|-0,16
|İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,026148
|-0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,555876
|-0,95
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,011950
|-0,57
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,017695
|-0,49
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016615
|-0,41
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021088
|-0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|15,529086
|-1,31
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,103852
|-1,24
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,020337
|-1,22
|İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,052433
|-1,22
|Finans Portföy Birinci Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.)
|0,414290
|-0,83
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değişken Özel Fon
|1,316713
|-0,48
|Meksa portföy Birinci Değişken Fon
|0,075964
|-0,44
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,450990
|-0,30
|İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon
|0,035570
|-0,29
|Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon
|0,035024
|-0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,022740
|-0,57
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,039081
|-0,54
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|16,743289
|-0,33
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,013861
|-0,30
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,309693
|-0,13
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,038648
|-0,58
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,041050
|-0,58
|Şeker Port. Altın Fonu
|0,024568
|-0,58
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,014440
|-0,58
|İş Portföy Altın Fonu
|0,018800
|-0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)