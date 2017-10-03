Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
03.10.2017 14:28:04
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014596
|-0,69
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,010822
|-0,51
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010577
|-0,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010018
|-3,73
|Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon
|0,013508
|-0,13
|Meksa portföy Birinci Değişken Fon
|0,074952
|-0,12
|Ak Portföy Değişken Fon
|0,120344
|-0,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035594
|-0,47
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,020651
|-0,47
|Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu
|0,011104
|-0,06
|Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu
|0,012694
|-0,05
|Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu
|1,152355
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|12,755801
|-0,79
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,037339
|-0,48
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,035141
|-0,48
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,021879
|-0,47
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,013174
|-0,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)