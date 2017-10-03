Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

03.10.2017 14:28:04

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014596 -0,69 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,010822 -0,51 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010577 -0,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010018 -3,73 Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon 0,013508 -0,13 Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,074952 -0,12 Ak Portföy Değişken Fon 0,120344 -0,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,035594 -0,47 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020651 -0,47 Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,011104 -0,06 Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,012694 -0,05 Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu 1,152355 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 12,755801 -0,79 TEB Portföy Altın Fonu 0,037339 -0,48 Ak Portföy Altın Fonu 0,035141 -0,48 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,021879 -0,47 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,013174 -0,47

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

