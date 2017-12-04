Katar-Kuveyt ilişkileri

04.12.2017 15:38:23

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'den yazılı mesaj aldığı bildirildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Katar'ın Kuveyt Büyükelçisi Hamed bin Ali Al Hinzab, Şeyh Temim'in mesajını, başkentin güneyindeki Beyan Sarayı'nda kendisini kabul eden Kuveyt Emiri Sabah'a ulaştırdı.

Mesajda, kardeş iki ülke ve halkları arasındaki ilişkilere yer verildi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt'te gerçekleşecek Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesinde dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak toplantıda yer alacaklarını ve Katar Emiri Şeyh Temim'in de 5-6 Aralık'taki zirveye katılacağını duyurmuştu.

Kuveytli diplomatik kaynaklar, KİK Zirvesi'ne ilişkin Körfez ülkelerine davetiyelerin gönderildiğini ve cevap beklendiğini belirtmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise bu krizde arabulucu bir rol üstlenmişti.