Katalonya grevde

04.10.2017 09:23:28

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde düzenlenen referandumun ardından, bölgenin büyük bir bölümünde genel greve gidildi.

Katalan sendikalar ve meslek örgütlerinin çağrısıyla gidilen genel grevin gerekçesi, Pazar günü yapılan “referandumda görülen ağır hak ve özgürlükler ihlali” olarak gösterildi. Ulaşım, eğitim, sağlık, turizm ve ticaret gibi tüm sektörleri etkileyen greve destek veren Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti, 06.30-09.30 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu ulaşımda yüzde 25'lik asgari hizmeti garanti ettiğini açıkladı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, tüm sektörlerin katıldığı grev nedeniyle Katalonya'da hayat durma noktasına geldi. Günün ilk saatlerinde Barselona'daki sebze ve meyve hali Mercabarna'da yapılan gösteriyle başlayan grev kapsamında Katalonya'nın önemli 12 otoyolu, küçük gruplar tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı. Grevden dolayı taksilerin çalışmadığı Katalonya'da, okulların büyük bir bölümünün kapalı olduğu, açık olanlarda eğitimin verilmediği ve hastanelerde de acil ameliyatlar dışında tüm randevuların başka günlere alındığı bildirildi.

ÖZERKLİĞE SON VERİLSİN



İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, önceki gün geç saatlerde ana muhalefetteki Sosyalist Parti'nin lideri Pedro Pedro Sanchez ve Ciudadanos Partisi'nin liderleri Albert Rivera ile görüşme yaptı. Görüşmede Rivera, Katalonya'nın özerkliğine uygulamada son verecek olan anayasanın 155. maddesinin işletilmesini isterken, Puigdemont ise uluslararası topluma arabuluculuk yapması çağrısında bulundu. Ancak Avrupa Komisyonu krizin İspanya'nın “iç meselesi” olduğunu ve anayasal düzene bağlı kalınarak çözülmesi gerektiğini açıkladı.