Katalonya'da halk sokağa döküldü!

03.10.2017 17:43:13

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla başlayan genel grev kapsamında binlerce kişi protesto düzenledi.

Bağımsızlık yanlısı işçi sendikaları, KOBİ'ler ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bugün sabah erken saatlerde başlayan genel grev çerçevesindeki protestolarda hedef İspanya hükümeti ile Katalonya'daki ulusal polis ve jandarma oldu.

İspanya'nın 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumunu baskıyla önlemeye çalıştığını savunan bağımsızlık yanlısı gruplar, ulusal polis ile jandarmanın bazı oy kullanma merkezlerine müdahalesini protesto etti.