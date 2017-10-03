Katalonya'da gerginlik artıyor

03.10.2017 21:01:48

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla başlayan genel grev kapsamında büyük katılımlı bağımsızlık yanlısı çok sayıda gösteri düzenlendi.

Katalonya'daki Barselona, Girona, Lleida gibi büyük kentlerde sokaklara dökülen binlerce bağımsızlık yanlısı, "baskı yaptığı" iddiasıyla İspanyol hükümetini ve "vatandaşa şiddet uyguladığı" gerekçesiyle İspanyol polisini eleştiren sloganlar attı.

Gösterilerin en büyüğü Barselona'da düzenlenirken, "Baskılara karşı ve özgürlükleri savunarak" temasıyla organize edilen kent merkezindeki yürüyüşe katılımın çok yüksek olduğu görüldü.

Bağımsızlık girişimlerinden dolayı gerginliğin arttığı Barselona sokaklarında küçük çaplı da olsa bundan sonrasına ilişkin endişe verici sayılabilecek olaylar yaşandı. İspanyol ve Katalan bayrakları taşıyan iki ayrı görüşteki yüz kadar genç Barselona sokaklarında karşı karşıya gelince aralarında kavga çıktı. Karşılıklı yumruklaşmaların olduğu olay, Barselona belediye polisinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden önlendi.

Ayrıca bazı radikal grupların Katalonya'daki en az dört belediye binasındaki İspanyol bayrağını yırtarak yerinden söktüğü bildirildi. Takviye güç olarak Katalonya'ya gönderilen ulusal polis ve jandarma üyelerinin bazılarının, kaldıkları otellerden çıkarılmasına yönelik girişimler oldu.

Bu arada Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont ve Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras da sosyal medya aracılığıyla yayınladıkları mesajlarda, Katalanlara eylemleri süresince "demokratik, yurtsever ve onurlu hareket edip provokasyonlara gelmemeleri" çağrısında bulundu.

Öte yandan ayrılıkçı girişimlerinden dolayı yaklaşık iki hafta önce Katalonya özerk yönetiminin tüm mali haklarını kontrolü altına alan İspanya hükümeti, grevden dolayı çalışmayan Katalonya'daki kamu personelinin maaşlarında kesinti yapılacağını açıkladı.



