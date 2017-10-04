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Katalonya bağımsızlık için tarih verdi

Katalonya bağımsızlık için tarih verdi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, 9 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmeye hazırlanıyor.

Katalonya bağımsızlık için tarih verdi
04.10.2017 16:48:51

1 Ekim'de referanduma giden ve yüzde 90 "evet" sonucu çıktığını açıklayan İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi hükümeti, tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesi için harekete geçti.

Siyasi partiler grup başkanları toplantısında, iktidardaki bağımsızlık yanlısı "Junts pel Si (Evet için Birlik)" ve ona dışarıdan destek veren aşırı sol görüşlü Halk Birliği Adaylığının (CUP) talepleriyle 9 Ekim'de Katalan parlamentosunun olağanüstü toplanması kararı alındı.

BİRLİK ÇAĞRISI YAPILDI

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen CUP partisinden milletvekili Mireia Boya, "Hiçbir şey 9 Kasım'daki bağımsızlık deklarasyonunu frenleyemeyecek. Biliyoruz ki, 155. maddeyi (özerk yönetim haklarının merkezi hükümete devredilmesine hak tanıyan anayasa maddesi) uygulayacaklar. Katalan parlamentosu divan üyelerine veya yerel hükümete karşı tutuklamalar veya kamu görevinden uzaklaştırma kararları çıkabilir. Biz her şeye hazırlıklıyız. Katalan halkını, sokakta seferber olmaya çağırıyoruz." dedi.

MUHALEFETTEN TEPKİ GELDİ

Junts pel Si ve CUP'un aldığı karara karşı çıkan muhalefet partileri ise İspanyol hükümetinden bir an önce 155. maddeyi uygulamalarını, Katalonya'yı erken seçime götürmelerini istedi. Muhalefet partileri, referandum kararında olduğu gibi olası bir tek taraflı bağımsızlık ilanı oylamasına katılmayacaklarını ve oylama sırasında genel kurul salonundan çıkacaklarını duyurdu.

İspanya'da iktidarda olmasına rağmen Katalonya parlamentosunda en küçük siyasi parti olan Halk Partisinin Katalonya'daki Başkanı Xavier Garcia Albiol, 8 Ekim'de Katalonya'daki tüm bağımsızlık karşıtlarını "demokrasi, özgürlük ve onurlu yaşamı savunmak" için Barselona'da gösteri yapmaya çağırdı.

"BAĞIMSIZLIĞIN ASLA SONU GELMEYECEK"

Katalonya yerel parlamentosunda basın toplantısı düzenleyen Albiol, "Eminim Katalonya'da birkaç ay daha çok zor günler yaşayacağız." dedi. Her şeye hazır olduklarına dikkati çeken Albiol, "Yüzümüzü bile dağıtsalar buna hazırlıklıyız. Ama şunu garanti edebilirim ki Katalonya'da yerel hükümet bağımsızlık ilan etse bile bunun sonu asla gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

Bu arada İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, referandum gerginliğinden dolayı bölgeye takviye olarak gönderilen ulusal polis ve jandarmaya destek verdi.

Katalonya'daki bazı güvenlik görevlilerinin, ayrılıkçı gruplar tarafından kaldıkları otellerden çıkarılmak istenmesi üzerine Barselona'ya gelerek polis ve jandarmayı ziyaret eden Zoido, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Hükümetimiz, İspanya ulusal polisi ve jandarmaya karşı nefret aşılanmasını asla hoş görmeyecek." dedi. Barselona limanında bekleyen gemilerde kalan güvenlik güçleriyle kahvaltı eden ve onlara moral veren Zoido, takviye güçlerin en azından 11 Ekim'e kadar Katalonya'da tutulmaya devam edeceğini söyledi.

İspanya Ulusal Mahkemesi de 20 Eylül'de Katalonya özerk yönetiminin Ekonomi Bakanlığına yapılan jandarma baskınını protesto eden ve kamu mallarına zarar veren göstericilere müdahale etmeyerek yasalara karşı gelmekle suçlanan Katalonya yerel polisi (Mossos d'Esquadra) Genel Müdürü Josep Lluis Trapero ve Yardımcısı Teresa Laplana hakkında soruşturma açtı.


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