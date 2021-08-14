Kastamonu'daki sel felakteninin ilk anları
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ilk anlarından ürkütücü görüntüler...
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ilk anlarından ürkütücü görüntüler...
Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüs devrildi: 7'si ağır 29 yaralı
Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda, Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı midibüsün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildiği kazada 27'si öğrenci 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, 18.30 sıralarında Kayseri- Kahramanmaraş karayolunun 120'nci kilometresi Bostanlık mevkiinde meydana geldi. Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı Ahmet B. yönetimindeki 46 S 0773 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada midibüste bulunan 27'si Kuran kursu öğrencisi 29 kişi yaralandı.