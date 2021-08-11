Kastamonu'da sel felaketi: Çay ve dereler taştı
Kastamonu'nun Azdavay ve Bozkurt ilçelerinde sel felaketi yaşandı. Azdavay karayolu ulaşıma kapanırken Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı taştı ilçe merkezinde çok sayıda araç sokaklarda sürüklendi.
Kastamonu'nun Azdavay ve Bozkurt ilçelerinde sel felaketi yaşandı. Azdavay karayolu ulaşıma kapanırken Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı taştı ilçe merkezinde çok sayıda araç sokaklarda sürüklendi.
Afet bölgesinde zamanla yarış! Böyle kurtarıldılar
Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinde kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri helikopterle destek sağladı. Bölgede binaların çatılarında mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi helikopterle güvenli bölgelere tahliye edildi.
Bozkurt'taki sel felaketinden feci görüntüler!
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde birçok araç sürüklendi. İlçe merkezinde sele kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre otomobil ile birlikte sürüklenen kişinin, aracın binaya çarpması ile birlikte düştüğü ve sele kapıldığı görüldü. Öte yandan İnebolu'nun Özlücü köyünde oturan Rabia Aydemir'in de (13) sel sularına kapılarak kaybolduğu ve arama çalışması başlatıldığı belirtildi.
TSK'nın yeni 'Özel Operasyonlar Aracı'
FNSS ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalanan 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç (MKKA) Tedariki Projesi kapsamında geliştirilen Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı, özel operasyonlara yönelik ateş kabiliyeti, el yapımı patlayıcıya (EYP) karşı etkin koruması, yüksek mayın ve balistik koruma içeren beka altyapısı, yeni teknoloji ürünü görev donanımları ile mevcutların ötesinde bir araç olarak tasarlandı.
Kastamonu'yu tsunami vurmuş gibi oldu!
Kentte saat 07.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış, Azdavay, Bozkurt, Cide, Şenpazar, Daday, Küre, Ağlı ve İnebolu ilçelerinde sele neden oldu. 5 bin nüfuslu Azdavay'da dereler taştı, ilçe merkezi sular altında kaldı. Bazı köprüler yıkılırken, belediyenin boş halk otobüsü, suya gömüldü, birçok araç da sürüklendi. Çok sayıda ev ve iş yeri ise sular altında kaldı. Binaların bodrum katlarında mahsur kalan 40 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Elektrik direklerinin devrildiği ilçede tarım arazileri de zarar gördü. Azdavay- Kastamonu yolu ise tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.
Samsun, Sinop, Bartın sel sularına teslim
Samsun'un Bafra ilçesinde de sağanak nedeniyle göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı, bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Bartın ve Kastamonu'nun Azdavay ilçesi de sel sularına teslim oldu. Samsun ve Sinop’ta akşam saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak, sabah şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan dere taştı, bazı mahallelerde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Birçok araç ise sel sularına kapıldı. Bartın-Karabük yolunun Bahçecik ve Yenihan mevkilerinde meydana gelen göçükler nedeniyle de ulaşım sağlanamıyor. Bölgede yoğun yağış devam ediyor.