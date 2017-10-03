Kastamonu'da FETÖ/PDY davası

03.10.2017 21:56:02

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla açığa alınan ve ihraç edilen tutuksuz yargılanan öğretmenler D.T, S.D, H.D, H.Y, F.Y. ve E.T. ile avukatları katıldı.



Mahkeme başkanı, S.D'nin Bank Asya'da hesap hareketliliği bulunduğunu ve FETÖ ile bağlantılı Aktif-Sen üyesi olduğunun belirlendiğini kaydetti.



Meslekten ihraç edilen S.D. savunmasında, Bank Asya'da 2003 yılında birikim yapmak amacıyla hesap açtırdığını belirtti.



Hesabındaki parayı 2006 yılında ev almak için çektiğini söyleyen S.D, "Daha sonra Bank Asya'da tekrar para biriktirmeye devam ettim. 2011 yılında bankadaki parayı yine çekip araba aldım. Sonra yeniden para biriktirmeye devam ettim. Bu paraları kimsenin talimatıyla yatırmadım. Eğer birilerinin talimatıyla yapsaydım tasarruf edebildiğim kadar yatırmazdım, daha fazla yatırırdım. Ben vatanını seven, maneviyatı yüksek öğrenciler yetiştirmek istedim." dedi.



Aktif- Sen üyeliği ile ilgili de savunma yapan S.D. "Aktif-Sen'in söylemlerinde eğitimin öncelikli, öğretmenler günü gibi günlerde jestlerinin olması, ayrıca kılık kıyafet ve nöbet ücretleri gibi tavırları nedeniyle üye oldum." diye konuştu.



Meslekten ihraç edilen F.Y. ise "Bir şeyleri satıp biryerden para bulup Bank Asya'ya yatırmadım. Ben FETÖ'den talimat almadım. 2015 yılının eylül ayında da bütün paramı Bank Asya'dan çekip başka bankaya yatırdım. Annem kanser hastası, babam gözünden defalarca ameliyat oldu, 2 çocuğum var. Benim devletime yanlışım olmaz." ifadesini kullandı.



Diğer sanıkları ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı 29 Mart 2018'e erteledi.

