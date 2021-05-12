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Kassam'ın roket saldırıları sonrası Tel Aviv'de korku ve panik!

Kassam Tugayları'nın Tel Aviv'e düzenlediği roket saldırıları sonrası siren sesleri duyulurken İsraillilerin korku ve paniği kameralara yansıdı.

2021-05-12 00:44:16
Filistinli gençlerden direniş ateşi

Filistinli gençlerden direniş ateşi

Hayfa bölgesindeki Umm al-Fahm kasabasında Filistinli gençler ateş yakarak direnmeye devam ediyor.
Direnişin yeni merkezi Lod kenti

Direnişin yeni merkezi Lod kenti

Lod kenti direnişin yeni merkezi haline geldi. Direniş devam ediyor.
İsrail güçleri gerçek mermilerle yaralanan genç bir adamı tutukladı

İsrail güçleri gerçek mermilerle yaralanan genç bir adamı tutukladı

İsrail güçleri, El Halil'deki çatışmalar sırasında gerçek mermilerle yaralanan genç bir adamı tutukladı.
Akka’daki Yahudiler konutlarını boşaltıyor

Akka’daki Yahudiler konutlarını boşaltıyor

Akka’daki Yahudiler, Filistinlilerin yoğun saldırısı nedeniyle tüm konutları boşaltıyorlar.
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İHH Ramazan
İHH Ramazan