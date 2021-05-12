Kassam'ın roket saldırıları sonrası Tel Aviv'de korku ve panik!
Kassam Tugayları'nın Tel Aviv'e düzenlediği roket saldırıları sonrası siren sesleri duyulurken İsraillilerin korku ve paniği kameralara yansıdı.
İSTANBUL
20:19:00
İftar vakti
BURSA
20:16
ANKARA
20:00
SİVAS
19:43
ERZURUM
19:27
HAKKARİ
19:11
İSTANBUL
20:19:00
İftar vakti
ANKARA
20:00
ERZURUM
19:27
Kassam Tugayları'nın Tel Aviv'e düzenlediği roket saldırıları sonrası siren sesleri duyulurken İsraillilerin korku ve paniği kameralara yansıdı.