Kaş'ta 6 bin yıllık tarih, su altında buluşuyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde kısa süre sonra hizmete girecek olan Kaş Sualtı Sanat Parkı, ilçedeki dalış turizmine yeni bir alternatif olacak. Kaş Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen projede yer alan heykeller ve amforalar bir bilim ekibi tarafından hazırlandı. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, 'Bu projenin dünyada yaklaşık 15 örneği var. Ama bizim projemizi dünyadaki 15 örnekten ayıran bir özellik var. 6 bin yıl önce bu topraklardan kaçırılan eserleri, suyun altı ile buluşturuyoruz' dedi.